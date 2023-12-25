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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 57 Hesap İncelemeye Alındı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 57 Hesap İncelemeye Alındı

İstanbul Bakırköy'de Türk askerine ve orduya hakaret içerikli söylemlerde bulunan 4 kişi adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 57 hesap hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

25.12.2023 - 12:36,  Güncelleme: 12:40
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal mecralarda milli değerleri hedef alarak paylaşım yapan 4 kişinin adliyeye sevk edildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı" dedi.

Sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, şehitlere ve ailelerine yönelik çirkin ve hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonlar süüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı 2" notuyla şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, ordumuz ve askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire başkanlıklarımızca; kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 57 Hesap İncelemeye Alındı
Kaynak: DHA
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