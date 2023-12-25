İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 57 Hesap İncelemeye Alındı

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Suç oranın yüksek olduğu ülkede bu hapishaneyi kazlar koruyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal mecralarda milli değerleri hedef alarak paylaşım yapan 4 kişinin adliyeye sevk edildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı" dedi.

Sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, şehitlere ve ailelerine yönelik çirkin ve hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonlar süüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı 2" notuyla şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, ordumuz ve askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire başkanlıklarımızca; kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek."