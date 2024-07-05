İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri\'de Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantının ardından cuma namazı için Ahmet İnci Camisi'ne geçti. Namaz sonrası Melikgazi ilçesindeki Millet Caddesi ve Kazancılar Çarşısı'nda esnaf ziyareti yaptı. Yerlikaya, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi ve bir pastırma dükkanında pastırma doğradı. Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Yerlikaya kentten ayrıldı.

05.07.2024 17:41
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ESNAF ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından cuma namazı için Kocasinan ilçesindeki Ahmet İnci Camisi'ne geçti. Namaz sonrası Bakan Yerlikaya, Melikgazi ilçesindeki Millet Caddesi ve Kazancılar Çarşısı'nda esnaf ziyareti yaptı. Yerlikaya'ya Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç eşlik etti. Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Bakan Yerlikaya, bir pastırma dükkanına girdi ve pastırma doğradı.

Bakan Ali Yerlikaya, esnaf ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Furkan KAVUKLU-Özge Zeynep Arık/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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