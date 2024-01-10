 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 'Kıskaç-3' operasyonlarında 12 ilde 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda örgütün askeri mahrem yapılanması, güncel yapılanması ve öğrenci yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yanı sıra dijital materyal, para ve ziynet eşyalarına da el konuldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'Kıskaç-3\' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
10.01.2024 - 08:47,
Abone Ol

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ ile mücadele kapsamında 12 ilde 'Kıskaç-3' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 7 şüpheli Konya, İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 17 şüpheli, Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen baskınlarda yakalandı.

Örgütün sözde öğrenci yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 6 şüpheli, Ordu, İstanbul ve Tekirdağ'da yakalandı.

Örgüt içerisinde Bank Asya'da hesap artırım kayıtları bulunan ve sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen 6 şüpheli İzmir ve Konya'da yakalandı. Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli de yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, para ve ziynet eşyasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Hain FETÖ'ye göz açtırmayacağız aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Konya, Güvenlik, Yakalama, Terör, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı - Son Dakika


09:02
1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42
Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30
AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27
Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
01:12
İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı
00:45
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41
Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:09
Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı

Son Dakika
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
08:30 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun vaadi, gazetecileri kızdırdı: Rüşvet olarak değerlendiriyoruz
03:27 Ahmet Ercan: Van ve Hakkari'de 7.3 büyüklüğünde deprem olabilir, yanardağlarda patlama yaşanabilir
01:12 İstanbul'da 26 bin metrekarelik film platosu alev alev yandı
00:45 Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:41 Ekvador'da çete üyeleri, yakaladığı polis ve gardiyanları infaz ediyor
00:09 Polonya polisinden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın! Eski bakan ve yardımcısı gözaltına alındı
00:02 Çete liderinin cezaevinden kaçtığı Ekvador'da OHAL kararı sonrası sokaklar karıştı
23:49 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş maçı sonrası ilk 5 tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 09:30:50. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement