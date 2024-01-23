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İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-5' Operasyonlarında 27 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-5' Operasyonlarında 27 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Aydın, Bursa, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-5' operasyonlarında 27 FETÖ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı: \'Kıskaç-5\' Operasyonlarında 27 Şüpheli Yakalandı
23.01.2024 - 17:24,
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç-5' operasyonlarında 27 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 'Kıskaç-5' operasyonlarında; FETÖ kapsamında alınan ifadelerde örgüt üyesi/yöneticisi olarak adı geçen, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında aranma kararı bulunan şahıslara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Haklarında arama kararı bulunan FETÖ mensuplarının, gözaltına alınmamak veya tutuklanmamak için saklandıkları, Gaybubet evlerinde bulunan şahıslara yönelik Ankara ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda da 7 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu" dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyona katılan personeli tebrik ederek, "Milli irademize darbe yapmaya kalkışan FETÖ'cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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