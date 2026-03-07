İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta iftar programına katıldı Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu süreç huzurun güçlenmesi, kardeşliğin tahkim edilmesi demektir. Büyük ve güçlü Türkiye idealinin daha sağlam adımlarla ilerlemesi demektir." dedi.

Bakan Çiftçi, Şırnak'taki temasları kapsamında, AK Parti İl Başkanlığınca Şırnak Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın rahmet, kardeşlik ve gönüllerin birleştiği mübarek bir ay olduğunu belirtti.

Bu bereket sofrasında, rahmet ikliminde Şırnak'ta bulunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Çiftçi, bu toprakların Cudi Dağı'nın eteğinde sabrın, teslimiyetin ve yeniden dirilişin hatırasını taşıdığını kaydetti.

"Hazreti Nuh'un duasının yankılandığı bu iklim, asırlardır kardeşliğin, umudun ve hikmetin yurdu olmuştur. Nice alim ve ulemanın, nice medresenin ışığı bu coğrafyayı asırlar boyu aydınlatmıştır. Sibernetiğin ilk adımlarını atan, çağının ötesine geçen fikriyle insanlığa ufuk açan El Cezeri'nin mirası bu coğrafyada yükselir. Sözü hikmete, hikmeti irfana dönüştüren, Melaye Cezeri'nin sedası bu topraklarda hala yankılanır." ifadelerini kullanan Çiftçi, bu beldelerin mayasında ilim, sanat, tefekkür ve gönül olduğunu vurguladı."

Çiftçi, şunları kaydetti:

"AK Parti bundan 23 yıl önce muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli, cesur ve millet sevdalısı liderliğinde işte bu büyük yürüyüşün adı olarak doğdu. O gün Türkiye vesayet odaklarının baskısı altındaydı. Milletin değerlerine mesafe koyan anlayışlar vardı. Yerli ve milli kalkınma hayalleri küçümseniyordu. AK Parti'nin kuruluşu darbelerle milletin inancını, kimliğini, değerlerini bastırmaya çalışan anlayışa karşı büyük bir kırılma anı oldu. O gün Türkiye kendi istikametini kendi çizen güçlü bir irade ile buluştu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkenin her köşesinde büyük bir kalkınma hamlesi başladı. 81 vilayetin her biri aynı nazarla görüldü. Bu milletin hiçbir ferdi kökeninden dolayı geri plana itilmedi. İnancından dolayı yadırganmadı. Yaşadığı şehir sebebiyle ikinci plana atılmadı. Millete hizmet, memleketin tamamına hizmet anlayışıyla yola revan olundu. Bu süreçte Şırnak'a 113 milyar lirayı aşan bir yatırım kazandırılmışsa bunun arkasında güçlü bir siyasi irade vardır. Millete adanmış güçlü bir liderlik vardır. Gece gündüz çalışan teşkilatlar vardır. Sizler gibi ak davanın kahramanları vardır."

Bu toprakları birlik, beraberlik ve kardeşlikle ebedi olarak vatan eylediklerini anlatan Çiftçi, Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın ordusunda birlikte saf tuttuklarını, Kut'ül Amare'de yenilmez denen ordulara birlikte diz çöktürdüklerini, Çanakkale'de aynı siperde "Bu vatan geçilmez." dediklerini, milli mücadelede aynı istiklal sevdasıyla hep beraber ayağa kalktıklarını dile getirdi.

Bugün Hazreti Mevlana'dan Melaye Ciziri'ye kadar uzanan büyük bir irfan mirasının varisleri olduklarını belirten Çiftçi, aynı hakikatin farklı dillerde yankı bulan büyük bir medeniyetin evlatları olduklarını anlattı.

Bakan Çiftçi, "Dilimiz, nağmemiz farklı olabilir. Lakin kalbimiz, kıblemiz, istikametimiz, vatanımız, bayrağımız ve kaderimiz birdir. Ne var ki bu kardeşliği hazmedemeyen odaklar, yıllarca kaleyi içerden sarsmaya çalıştı. Aramıza nifak tohumları ekmek istediler. Bu ülkenin enerjisini tüketmek, kaynaklarını kurutmak, evlatlarını birbirinden koparmak istediler." diye konuştu.

Terör üzerinden büyük bir oyun kurulduğunu ve yıllar boyunca çok ağır bedeller ödendiğini ifade eden Çiftçi, şehitlere rahmet, kahraman gazilere huzurlu ömür diledi.

Çok büyük ekonomik kaynakların terörle mücadeleye ayrıldığına dikkati çeken Çiftçi, "2 trilyon doları aşan ekonomik yük, meselenin ne kadar ağır sonuçlar doğurduğunu açıkça göstermektedir. O kaynak kalkınmaya harcansa bugün Türkiye, bambaşka bir seviyede olurdu ancak bütün bu oyunlara rağmen bu aziz millet diz çökmedi, birliğini korudu, beraberliğine sahip çıktı." dedi.

"Bu süreç huzurun güçlenmesi, kardeşliğin tahkim edilmesi demektir"

"Terörsüz Türkiye"nin önemine değinen ve yeni bir dönemin eşiğinde olduklarını belirten Çiftçi, şunları aktardı:"

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü destekleriyle yürüyen Terörsüz Türkiye süreci büyük bir umut kapısı açıyor. Bu süreç huzurun güçlenmesi, kardeşliğin tahkim edilmesi demektir. Büyük ve güçlü Türkiye idealinin daha sağlam adımlarla ilerlemesi demektir. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu tarihi sorumluluğun önemli bir adımıdır. Yürütülen çalışmalar, milletin temsil gücüyle bu meseleye, kalıcı çözümler üretme iradesini göstermektedir. Terör meselesinde tarihi bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz, bu süreçte üzerine düşen vazifeyi tereddütsüz üstlenmiştir. Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak bu sürecin sükünetle, suhuletle, sağduyuyla yürütülmesi adına üzerimize düşen her vazifeyi büyük bir kararlılıkla yerine getireceğiz. Güvenlik ve asayişten asla taviz vermeyeceğiz. Süreci sabote etmeye yeltenenlere karşı teyakkuz halinde olacağız. Milletimizin huzuru, kardeşliğimizin muhafazası, devletimizin vakar ve kudretini korumak için ne gerekiyorsa onu yapacağız."

"Terör ihtimali ortadan kalktıkça, bölgenin enerjisi kalkınmaya yönelecek"

"Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmeler, dünyadaki krizler ve jeopolitik gerilimler 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ne kadar stratejik olduğunu açıkça göstermektedir." ifadesini kullanan Çiftçi, bu nedenle her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı."

Kardeşliği güçlendirme ve birliği pekiştirme sürecinden rahatsız olan ve bunu istemeyen bölgesel şer odaklarına fırsat verilmemesi gerektiğinin altını çizen Çiftçi, şöyle devam etti:

"Zira bu sürecin selameti, yalnızca bugünün meselesi değildir. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme meselesidir. Terör ihtimali ortadan kalktıkça, bölgenin enerjisi kalkınmaya yönelecek. Bugün Gabar'da 81 bin varil petrol üretimi gerçekleşiyor. Bu üretim Türkiye ekonomisine yılda 2 milyar dolarlık katkı sağlıyor. Bu enerji, bereket, imkan Şırnak'ın kaderine vurulan zincirlerin kırıldığını göstermektedir. Bakanlık olarak bu şehirlerin huzuru ve güvenliği için her an görev başındayız, milletimizin emrindeyiz. Bu ülkede yaşayan her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliği, inancı, kültürü, aidiyeti devletimizin teminatı altındadır. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu millet tek yürektir. Cenabıhakk'ın izniyle bu vatanı hep birlikte daha müreffeh, kudretli ve huzurlu kılacağız. Bu bölge kalkındıkça Türkiye Yüzyılı, huzurun yüzyılı olacaktır. Bu güzel iftar sofrasında bizleri bir araya getiren teşkilatımıza gönülden teşekkür ediyorum. Rabb'im, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, sofralarımızın bereketini artırsın, bizleri Ramazan Bayramı'na huzur, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Milletimizi bahtiyar, devletimizi payidar eylesin."

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da iftarın sadece oruç açmak değil gönüllerin birleşmesi olduğunu söyledi.

Adı çoğu zaman güvenlik başlıklarıyla anılan bu toprakların bugün yatırımın, üretimin, ticaretin ve huzurun konuşulduğu bir şehir haline geldiğini kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

"Gabar'da enerji hamlesi sadece ekonomik bir kazanım değildir aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık yürüyüşünün güçlü bir sembolüdür. Bu dönüşüm güçlü siyasi iradenin, kararlı devlet yönetiminin ve aziz milletimizin duasının eseridir. Biz biliyoruz ki güvenlik olmadan kalkınma olmaz. Huzur olmadan yatırım olmaz. Devlet güçlü olmadan millet güçlü olmaz."

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da kentin her zaman devletin yanında olduğunu belirtti.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da teşkilat olarak hangi koşulda olursa olsun azimle çalışmaya devam edeceklerini anlatarak, "Daha müreffeh bir ortam, daha yaşanılır bir Türkiye elde etmek için mücadelemizi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz ve ne olursa olsun bu davadan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Programa, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, AK Parti İl Teşkilatı, kanaat önderleri, şehit ve gazi aileleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.