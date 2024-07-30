İçişleri Bakanı: Narkoçelik-29 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Narkoçelik-29 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-29' operasyonlarında 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 481 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 103 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

30.07.2024 08:19
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 17 ilde düzenlenen "Narkoçelik-29" operasyonlarında 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 481 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 103 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana, Antalya, Aydın, Bingöl, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Kilis, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt ve Van il jandarma komutanlığı ekiplerince düzenlendiğini belirtti.

Gözaltına alınan 103 uyuşturucu satıcısından 45'inin tutuklandığını, 36'sının da adli kontrol şartıyla bırakıldığını bildiren Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Narkoçelik-29 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Narkoçelik-29 Operasyonunda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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