İçişleri Bakanı: Organize suç örgütü çökertildi, 51 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Organize suç örgütü çökertildi, 51 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay merkezli 7 ilde düzenlenen 'MAHZEN-47' operasyonlarında elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun yaptığı, usulsüz raporlar ve sahte reçeteler düzenleyerek kamuyu zarara uğratan organize suç örgütünün çökertildiğini ve operasyonlarda elebaşlarının da içinde olduğu organize suç örgütü üyesi 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda vekaletname, reçete, dekont ve senet ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, ayrıca MASAK ve Adana'da SGK Sağlık Denetim ekibiyle yapılan ortak çalışmalar sonucu organize suç örgütünün yaptığı eylemlerde 6 bin 532 adet usulsüz düzenlenmiş noter vekalet belgesinin kullanıldığının ve kamunun yaklaşık 1 milyar lira zarara uğratıldığının belirlendiğini aktardı.

16.05.2024 13:34
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay merkezli 7 ilde düzenlenen "MAHZEN-47" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun yaptığı, usulsüz raporlar ve sahte reçeteler düzenleyerek kamuyu zarara uğratan organize suç örgütünün çökertildiğini ve operasyonlarda elebaşlarının da içinde olduğu organize suç örgütü üyesi 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığının koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli Ankara, Antalya, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa'da operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda, İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun elebaşılığını yaptığı, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması, görevi kötüye kullanma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işleyen, içlerinde elebaşıların da olduğu organize suç örgütü üyesi 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"SAHTE REÇETELER VE SAHTE VEKALETNAMELER DÜZENLEMİŞLER"

Yerlikaya, şüphelilerin; medikal firmalar üzerinden genellikle yaşlı veya küçük yaştakilerin kimliklerini kullanarak usulsüz rapor çıkardıklarının, hakkında rapor çıkarılan şahıslara boş kağıtlar imzalatarak bu kağıtları sahte reçete düzenlemekte kullandıklarının, reçete düzenlemekte kullanılan boş kağıtların bitmesi durumunda ise hasta veya hasta yakınlarının imzalarını taklit ederek sahte reçete düzenlediklerinin, usulsüz düzenlenen reçetelere ait faturaları ve hak sahipleri adına noterde düzenlenmiş sahte vekaletnameleri kullanıp, PTT şubelerinden tahsil ederek haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

"KAMU 1 MİLYAR TL ZARARA UĞRATILDI"

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda vekaletname, reçete, dekont ve senet ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya,  ayrıca MASAK ve Adana'da SGK Sağlık Denetim ekibiyle yapılan ortak çalışmalar sonucu organize suç örgütünün yaptığı eylemlerde 6 bin 532 adet usulsüz düzenlenmiş noter vekalet belgesinin kullanıldığının ve kamunun yaklaşık 1 milyar lira zarara uğratıldığının belirlendiğini aktardı.

İçişleri Bakanı: Organize suç örgütü çökertildi, 51 şüpheli yakalandı
Kaynak: ANKA

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