Siberağ-6 Operasyonu: 74 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen, "Siberağ-6" operasyonlarında, hesaplarında 3 milyar 177 milyon 207 bin lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 74 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Kayseri ve Diyarbakır merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ve örgüt kurma" suçlarına yönelik "Siberağ-6" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Kayseri merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendiğini anlatan Yerlikaya, elebaşılığını B.İ'nin yaptığı belirlenen organizasyon içerisinde bulunan şüphelilerin, başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin ettiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullandığının, temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 milyar 177 milyon 207 bin lira işlem hacmi bulunduğunun, suçtan elde edilen gelirin soğuk cüzdanlara aktarılıp, bu soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarılarak parayı akladıklarının tespit edildiğini aktardı.

"Siberağ-6" kapsamında Kayseri merkezli operasyonlarda 58 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda ise 2 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 16 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu 1 otomobil ile çok miktarda döviz ve dijital materyal ele geçirildiğini belirterek, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadesini kullandı.