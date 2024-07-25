İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı - Son Dakika
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İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı

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İstanbul'da son dönemde sıkça yaşanan İETT otobüsü kazalarına bir yenisi daha eklendi. Arnavutköy-Başakşehir hattında çalışan otobüs yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düşerken yolcular panikle dışarı fırladı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

25.07.2024 09:48
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İstanbul'da Arnavutköy- Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sabah saatlerinde yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü.

Otobüsün büyük bir şiddetle boşluğa düşmesi sonrasında içerideki onlarca yolcu panikle kendilerini dışarı attı.

İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Yaşanan kazanın ardından vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
İstanbul\'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Fatih Aydın: AMAN YARABBİ HERŞEY ÇOK GÜZEL OLUYOR 23 45 Yanıtla
    Tazmanya: Kuşum aydın 4 2 arda parmaksiz: Kına yakarsın... 0 0
  • Selim Kayisi: Yandaş haber yapmayın. Son zamanlarda sıkça yaşanan diye başladığınız habercilik yandaş haberciliktir. Yandaş haber okumak istesek En son haber okurduk. 10 12 Yanıtla
  • Tazmanya: habere bak sanki 10 dakikada bir kaza oluyor 8 7 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Haberde eksik var şoför koltuğunda İmamoğlu vardı falan da yazmanız lazımdı. Size yakışan buydu. 0 2 Yanıtla
  • Can: 500T otobüs hattında lütfen düzenleme yapılsın otobüsler gelmiyor yolcular çok mağdur oluyor Belediyenin kendi otobüslerinin ilave edilmesini istiyoruz 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı - Son Dakika
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