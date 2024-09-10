İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru - Son Dakika
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İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

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Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın ifade verme işlemleri sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Salim Güran "Narin'in amcalarının tamamında araç mevcut olup sadece sizin aracınızda DNA çıkmasını izah ediniz?" sorusuna yanıt veremedi.

10.09.2024 07:33
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı.

NARİN GÜRAN'IN BABASI OLMA OLASILIĞINIZ VAR MI?

Narin'in amcası "Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?" sorusuna "Yoktur. Yok öyle bir şey" yanıtını verdi. "Narin Güran'a kim, neden zarar verdi?" sorusuna "Ne bileyim, kim zarar vermiş" şeklinde cevap veren amca ifadesinde, "Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Yok öyle bir şey. Ben öldürmedim" şeklinde yanıt verdi.

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

AMCANIN YANIT VEREMEDİĞİ SORU

Narin'in amcası, "Narin Güran'ın amcalarının tamamında araç mevcut olup sadece sizin aracınızda DNA çıkmasını izah ediniz?" sorusuna ise yanıt veremedi.

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

"SALİM GÜRAN BANA 200 BİN LİRA TEKLİF ETTİ"

Öte yandan gizli tanık N.B.'den tutuklu amca Salim Güran'la ilgili peş peşe itiraflar geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Gizli tanık ayrıca amcanın kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini de söyledi. Cesedi ortadan kaldırdıktan sonra eve gidip namaz kıldığını, ardından arama çalışmalarına katıldığını söyleyen gizli tanık, Salim Güran'ın göstermeli olarak arama çalışmalarında yer aldığını itiraf etti.

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin\'in amcası Salim Güran\'ın yanıt veremediği soru

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sabri İnce: "Gizli tanık" dediğiniz suça ortak olmuştur. Neyi gizli ? Amca ve aile dahil herkes biliyor . 8 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz: dünkü haberin aynısı bu ülkede bu tür suçlara ayrı cezaevi zor koşullar görüş ve haberleşme yasağı olmalı 6 1 Yanıtla
  • orko Şato: siyaset bu olayi gizlemeye calisiyor ,amcayi koruyor ,lanet olsun 0 0 Yanıtla

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