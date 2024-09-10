İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin\'in amcası Salim Güran\'ın yanıt veremediği soru

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Gelini evden çıkarmak için toplanmışlardı, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı.

NARİN GÜRAN'IN BABASI OLMA OLASILIĞINIZ VAR MI?

Narin'in amcası "Narin Güran'ın babası olma olasılığınız var mı?" sorusuna "Yoktur. Yok öyle bir şey" yanıtını verdi. "Narin Güran'a kim, neden zarar verdi?" sorusuna "Ne bileyim, kim zarar vermiş" şeklinde cevap veren amca ifadesinde, "Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Yok öyle bir şey. Ben öldürmedim" şeklinde yanıt verdi.

AMCANIN YANIT VEREMEDİĞİ SORU

Narin'in amcası, "Narin Güran'ın amcalarının tamamında araç mevcut olup sadece sizin aracınızda DNA çıkmasını izah ediniz?" sorusuna ise yanıt veremedi.

"SALİM GÜRAN BANA 200 BİN LİRA TEKLİF ETTİ"

Öte yandan gizli tanık N.B.'den tutuklu amca Salim Güran'la ilgili peş peşe itiraflar geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Gizli tanık ayrıca amcanın kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini de söyledi. Cesedi ortadan kaldırdıktan sonra eve gidip namaz kıldığını, ardından arama çalışmalarına katıldığını söyleyen gizli tanık, Salim Güran'ın göstermeli olarak arama çalışmalarında yer aldığını itiraf etti.