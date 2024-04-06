Iğdır'da DBP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika
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Iğdır'da DBP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Iğdır\'da DBP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Iğdır Belediyesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmek için talimat veren DBP İl Başkanı Mehmet Sekman hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Iğdır Valisi Ercan Turan, provokasyon faaliyetlerine karşı mücadele edeceklerini belirtti. Sekman ve diğer adı geçenler hakkında hukuki süreç başlatıldı.

06.04.2024 16:56
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Iğdır Belediyesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirmek için talimat veren Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Mehmet Sekman hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda kentte enteresan şekilde provokasyon faaliyetler yapılmak istendiğini, tahrik için duvarlara yazılar yazıldığını, kamu görevlilerine ilişkin hakarete varan bazı olaylar yaşandığını söyledi.

Terör ve suç örgütleri ile bu örgütlere üye olan kişilerle hukuk karşısında mücadeleye devam edeceklerini anlatan Turan, "Iğdır'ın güvenliğini, huzurunu, birlik ve beraberliğini, kardeşliğini kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Kamunun itibarını her düzeyde hukuk karşısında koruyacağız." dedi.

Vali Turan. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Iğdır Belediyesinde yaşananlara dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"En son enteresan bir hadise yaşadık, Iğdır kamuoyuyla buradan paylaşıyorum. Bununla ilgili de Cumhuriyet Savcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. 2 Nisan Salı günü saat 08.45 ile 10.15 arasında halen belediye başkan vekili olarak uhdemde bulunan belediye binasına gelen Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı Mehmet Sekman, belediyede açığa aldığım Bilgi İşlem Müdürü Tekin Severli ve iki belediye personelini yanına alarak başkanlık makamı başta olmak üzere tüm binayı dolaşmışlar. Memurlarımızı tehdit etmişler, gözdağı vermişler ve atamayı düşündükleri başkan yardımcıları için odaların düzenlenmesine karar vermişler. Böyle bir haksızlık yapmışlar, üzülerek dün gece öğrendim. Bu konuda da gereken çalışmaları başlattık ve soruşturmayı da açtık."

"Devlet büyüklerimize karşı beyanlarda bulunmuşlar"

Turan, başkanlık makam odasına giren Sekman ve Severli'nin devlet büyüklerine karşı beyanlarda bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz bunu savcılığımıza ilettik, kamera kayıtlarımızı gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını indirmeye yönelik talimat vermişler. Başkanın talimatı bu deyince orada bizim bina sorumlumuz net bir şekilde bunlara cevap vererek böyle bir şeyin olamayacağını, şu an belediye başkanının, Başkan Vekili Ercan Turan olduğunu ve bu tür şeylerin hoş olmadığını beyan etmiş.

Daha sonra bu insanlar belediyede açığa aldığımız bilgi işlem müdürünün odasına gitmiş. Burada DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk ve kızı Berivan Selçuk'un da dahil olduğu yaklaşık yirmi dakikalık toplantı yapmışlar. Bu toplantının içeriğiyle ilgili tespitlerimizi daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağız."

Olayda adı geçenlerle ilgili hukuki sürecin başlatıldığına dikkati çeken Turan, "Iğdır ilinde hiç kimsenin racon kesmesine, memurları, kamu görevlilerini ve insanları tehdit etmesine, devlet büyüklerine hakaret etmesine izin vermeyeceğiz. Bu konuda da Cumhuriyet Savcılığımıza şikayetçi olunmuş, bunlarla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Hukuk karşısında kimin ne suçu varsa bu noktada hesap vereceğini ve bunun en yakın takipçisinin de bizim olacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşıyorum." diye konuştu.

Olayın güvenlik kamerası kayıtları paylaşıldı

Basın mensuplarıyla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, Sekman ve Severli'nin odaları dolaşmalarının ardından Bilgi İşlem Müdürlüğünde, sonradan binaya gelen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk, kızı Berivan Selçuk ve belediyede görevli 3 memur ile toplantı yaptığı görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da DBP İl Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

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