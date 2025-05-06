İHH, Kurban Hisse Bedelini 8.500 TL Olarak Belirledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kurban hisse bedelini yurt içi ve yurt dışında 8 bin 500 lira olarak belirledi.

Vakfın açıklamasına göre, bu yılki sloganını "Kurban Kardeşliğe Çağrı" olarak belirleyen İHH, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Güney Asya ve Afrika'daki 60 ülkede kurban çalışması yapacak.

Vekaletini aldığı kurbanları 3,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefleyen vakıf, kurbanlık fiyatının ülkeden ülkeye değişkenlik göstermesi, yüksek fiyatlar ve ihtiyaç sahiplerine yeterince kurban payı ulaştırılamaması sebebiyle tek fiyat uygulamasını bu yıl da sürdürecek.

Bu kapsamda İHH, bu yıl hisse bedelini yurt içi ve yurt dışında 8 bin 500 lira olarak belirledi.

Gazze'ye kurban yardımı

Gazze'ye uzun yıllardır sürdürdüğü insani yardım çalışmalarını 7 Ekim 2023'ten bu yana daha da artıran İHH, kesilen kurbanlıkları dondurarak ve konserveleyerek Gazze'ye ulaştıracak.

Kurbanları için İHH'ye vekalet veren hayırseverler, çalışma yapılacak ülkeler arasından dilediğini seçebilecek.

İHH görevlilerince kesim yapılacak ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun satın alınan hayvanlar, İslami usullere göre kesildikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

İHH, bu yıl da yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik bayramlık kıyafet dağıtımında bulunacak. Vakıf, Türkiye dahil 9 ülkede 50 bin çocuğa bayramlık elbiseler hediye etmeyi planlarken, bağışçılar 1000 liraya bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.