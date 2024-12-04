İHH, Lübnan\'daki İnsani Yardım Faaliyetlerini Yoğunlaştırdı

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İSRAİL'in saldırıları altındaki Lübnan'da insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, on binlerce kişiye destek ulaştırdığını duyurdu. Vakıf; gıda, barınma, sağlık ve hijyen gibi birçok farklı alandaki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Vakıf tarafından Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından Lübnan'a yönelik 6 binden fazla saldırı yapıldığı, 3 bin 961 kişi hayatını kaybettiği, 16 bin 520 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ayrıca saldırılar sebebiyle, 7 binden fazla evin tamamen yıkıldığı, 69 binden fazla ev ve yapının da zarar gördüğü açıklandı.

FARKLI BİRÇOK ALANDA DESTEK ULAŞTIRILDI

Uzun yıllardır Lübnan'da insani yardım çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, gerek 7 Ekim gerekse 23 Eylül sonrasında ekiplerini Lübnan'a göndererek bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu çalışmalar kapsamında, göç eden Lübnanlı, Filistinli ve Suriyeli ailelere gıda, barınma, sağlık ve hijyen gibi birçok alanda insani yardımlar ulaştırdı.

37 BİN 757 ADET GIDA KUMANYASI

İHH tarafından 2024 yılı Ocak ayından bu yana dağıtımı yapılan yardım malzemeleri şu şekilde:

37 bin 757 adet gıda kumanyası, 1252 aileye nakdi yardım, 256 bin 249 adet muhtelif tekstil malzemesi (kıyafet, çorap, iç çamaşırı, terlik v.b.), 47 bin 892 adet medikal ürün, 22 bin 702 adet battaniye, 27 bin 43 adet sünger yatak, 1414 adet soba, 9 bin 45 adet kırtasiye seti, 196 bin 311 adet mutfak malzemesi (bardak, kase, peçete v.b.), 188 bin 719 adet hijyen malzemesi, 408 244 adet muhtelif gıda malzemesi, 9 bin 978 adet hasta ve bebek bezi, 20 adet çadır, 47 bin 464 paket un ve 259 adet arama kurtarma ekipmanı.

GÜNLÜK 4 BİN KİŞİLİK YEMEK KAPASİTELİ AŞEVİ KURULDU

Vakfın, Lübnan'daki faaliyetleri kapsamında yaptığı diğer çalışmalar ise şöyle:

Günlük 4 bin kişilik yemek kapasiteli aşevi kurulumu,

Ailelere kış yardımı kapsamında 38 bin 394 litre yakıt temini,

2 ambulansa 2 ay boyunca yetebilecek miktarda tıbbi sarf malzemesi dağıtımı,

Lübnan'da insani yardım alanında çalışan partner kurumlara teslim edilmek üzere 1 adet bobket ve 1 adet ambulans alımı,

Mülteci kamplarına sıcak yemek dağıtımında kullanılmak üzere 1 adet tuk tuk aracı alımı,

Gelir temini projesi kapsamında 8 aileye dükkan kurulumu,

8 ailenin evine güneş enerji sistemi kurulumu.

LÜBNAN'A 150 KONTEYNERLİK İNSANİ YARDIM GEMİSİ GÖNDERİLDİ

Vakıf, bu çalışmaların yanı sıra Lübnanlı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 8 sivil toplum kuruluşu ile birlikte gıda, gıda dışı malzeme, barınma, hijyen gibi farklı kalemlerdeki ürünlerden oluşan 150 konteynerlik insani yardım gemisini ülkeye gönderdiğini duyurdu.