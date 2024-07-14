İKÇÜ'de FETÖ konferansı düzenlendi - Son Dakika
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İKÇÜ'de FETÖ konferansı düzenlendi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde (İKÇÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'İhanetin Anatomisi: Eğitim, Din ve Medya Bağlamında FETÖ' konferansı gerçekleştirildi. Konferansta Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve birçok akademisyen, FETÖ'nün akademik camia ve nitelikli insan gücü üzerindeki tahribatını vurguladı. Rektör Prof. Dr. Saffet Köse ise FETÖ'nün küresel güçler tarafından oluşturulan bir yapı olduğunu belirtti ve ülkeler üzerindeki kaos projelerine dikkat çekti.

14.07.2024 12:19
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "İhanetin Anatomisi: Eğitim, Din ve Medya Bağlamında FETÖ" konferansı gerçekleştirildi.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse moderatörlüğündeki konferansta Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile birçok akademisyen görüşlerini aktardı.

Konferanstaki değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Şeker, küresel örgütün en büyük tahribatı akademik camia ve nitelikli insan gücü üzerinde yaptığını vurguladı.

FETÖ'nün bilim insanlarını mağdur ettiğini, ülke yararına yapılacak bilimsel projelerin önüne geçildiğini belirten Şeker, "Hizmet adı altında ülkemizde birçok hezimete yol açtılar. Okul, dershane, medrese dedikleri yapılara hapsettikleri gençlerimizi istedikleri kalıplara soktular." ifadelerini kullandı.

Çocuklarını bu yapıda kaybeden anne ve babaların gözyaşlarına şahit olduklarını hatırlatan Şeker, şunları kaydetti:

"Sürecin içinde hala uyuyan kripto FETÖ üyeleri var ve sinsice intikam için bekliyorlar. Akıllanmaları, tövbe etmeleri diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunlar akıllarını ve kalplerini satmışlar. Menfaatle örülen simbiyoz yapıdaki bu örgüte üye olanlar 'bal var' diye gelen sinekler gibiler. Olay Türkiye'nin son 60 yılında NATO çerçevesinde sistematik kurgulanan bir yapıdır. Biz uyanıklığımızı devam ettirmeliyiz. Ülkemizin beşeri zenginliğini bunlara kaptırma lüksümüz yok."

Rektör Prof. Dr. Köse ise küresel sömürgeci güçlerin dünyanın birçok coğrafyasında etnik yapılar ve dini gruplar üzerinden dizayn ettikleri kaos projelerini hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

FETÖ yapılanmasının küresel güçler tarafından oluşturulduğunu ifade eden Köse, "Klasik sosyolojik yapılarla bunları açıklayamıyor ve sınıflandıramıyorsunuz. Bu örgütün çoklu sosyolojik yapısı var ve yabancı istihbarat örgütlerinin bütün halinde bu yapıda yer aldığından bahsedilmektedir. Bizim gibi ülkeler üzerinde yürüttükleri farklı stratejileri var. Çevremizdeki ülkelere bakın, üretilen kaoslar neticesinde birçok ülke parçalandı. Bizde de bu denemelerinin en sonuncusu FETÖ oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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