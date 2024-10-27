İki ünlü şarkıcı konser verecek! Mansur Yavaş, terör saldırısının ardından aldığı \'\'iptal\'\' kararından vazgeçti

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29 Ekim ne olursa olsun coşkuyla kutlanmalıdır.

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suna genç: Yandaşlara para akıtarak mı? Tarkan'a 23 milyon ver ama İzmir'de lağım kokusuna harcama ohhh mis gibi hizmet 2 0

Mevlüt Sarioğlu: SENİN CENAZENEDE DENK GELİRSE KUSURA BAKMA ZİL TAKIP OYNASINLAR MADEM HEMDE SENİN MAHALLENDE 1 0