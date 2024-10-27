İki ünlü şarkıcı konser verecek! Mansur Yavaş, terör saldırısının ardından aldığı ''iptal'' kararından vazgeçti - Son Dakika
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İki ünlü şarkıcı konser verecek! Mansur Yavaş, terör saldırısının ardından aldığı ''iptal'' kararından vazgeçti

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5 vatandaşımızın şehit düştüğü TUSAŞ terör saldırısının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenecek etkinlikleri iptal eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, söz konusu kararından vazgeçti. ABB'den yapılan açıklamada, Ebru Gündeş ve Mert Demir'in Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sahne alacağı belirtildi.

27.10.2024 18:49  Güncelleme: 19:12
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TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı nedeniyle 29 Ekim etkinliklerini iptal eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu karardan vazgeçti. Şarkıcı Ebru Gündeş ve Mert Demir'in Cumhuriyet Bayramı'nda Ankaralılara konser vereceği belirtildi.

TERÖR SALDIRISININ ARDINDAN 29 EKİM ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 5 vatandaşımız şehit düştü, 22 kişi yaralandı. Saldırının ardından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kentte düzenlenecek etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

29 EKİM'DE İKİ ÜNLÜ ŞARKICI KONSER VERECEK

Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi, söz konusu kararından vazgeçti. Belediyeden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim'de Mert Demir'in, 29 Ekim'de ise Ebru Gündeş'in konser vereceği belirtildi.

İki ünlü şarkıcı konser verecek! Mansur Yavaş, terör saldırısının ardından aldığı \'\'iptal\'\' kararından vazgeçti

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Son Dakika Güncel İki ünlü şarkıcı konser verecek! Mansur Yavaş, terör saldırısının ardından aldığı ''iptal'' kararından vazgeçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (50)

  • caps lock:
    29 Ekim ne olursa olsun coşkuyla kutlanmalıdır. 138 233 Yanıtla
    suna genç:
    Yandaşlara para akıtarak mı? Tarkan'a 23 milyon ver ama İzmir'de lağım kokusuna harcama ohhh mis gibi hizmet 2 0
    Mevlüt Sarioğlu:
    SENİN CENAZENEDE DENK GELİRSE KUSURA BAKMA ZİL TAKIP OYNASINLAR MADEM HEMDE SENİN MAHALLENDE 1 0
    caps lock:
    Beğenmeyenler cumhuriyet düşmanı vatan hainidir. 0 0
  • ferhat eser:
    çok önemliydi konser zaten alayını iptal edin vatandaşın konsere değil konserveye ihtiyacı var 213 61 Yanıtla
    Mehmet Erginer:
    Sıçma 0 1
    sudem meliss:
    Aferin Akıllı Konuşuyorsun embesil 0 0
    Oxford Kids:
    Sus labios 0 0
  • Ali Fuat Seckin:
    Mansur bey yanlış yapıyor konsere vereceği parayı şehit ailelerine verse daha çok takdir edilirdi 204 40 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Çok yazık aç kalmış ebru gündeş ve mert demir boğazında kalsın paralar 171 39 Yanıtla
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SON DAKİKA: İki ünlü şarkıcı konser verecek! Mansur Yavaş, terör saldırısının ardından aldığı ''iptal'' kararından vazgeçti - Son Dakika
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