TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı nedeniyle 29 Ekim etkinliklerini iptal eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu karardan vazgeçti. Şarkıcı Ebru Gündeş ve Mert Demir'in Cumhuriyet Bayramı'nda Ankaralılara konser vereceği belirtildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 5 vatandaşımız şehit düştü, 22 kişi yaralandı. Saldırının ardından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kentte düzenlenecek etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.
Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi, söz konusu kararından vazgeçti. Belediyeden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim'de Mert Demir'in, 29 Ekim'de ise Ebru Gündeş'in konser vereceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İki ünlü şarkıcı konser verecek! Mansur Yavaş, terör saldırısının ardından aldığı ''iptal'' kararından vazgeçti - Son Dakika
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