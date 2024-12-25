İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplandı - Son Dakika
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İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplandı

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında toplanan kurul, COP29'da alınan kararları değerlendirerek Türkiye'nin iklim eylemindeki rolünü ele aldı.

25.12.2024 13:38  Güncelleme: 13:39
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İKLİM Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında toplandı.

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu toplantısı, İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, ulusal ve uluslararası düzeydeki iklim eylemini güçlendirmek için çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Toplantımızda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında geçtiğimiz ay kardeş ülke Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 29'uncu Taraflar Konferansı'nın (COP29) sonuçlarını değerlendirecek ve Türkiye'nin bu süreçteki pozisyonu ve katkılarını ele alacağız. Taraflar Konferansı'nın sonuçlarına kısaca değerlendirmek gerekirse; konferansın son gününde üzerinde anlaşma sağlanan 'Bakü İklim Birliği Paktı' adı altında alınan karar ile iklim finansmanı, karbon fiyatlandırma, iklim değişikliğine uyum ve sera gazı azaltım konularında önemli adımlar atılmıştır" dedi.

'TÜRKİYE, 2 YILLIK ŞEFFAFLIK RAPORU SUNAN İLK ÜLKELERDEN BİRİ'

Konferansta pek çok önemli karar alındığını belirten Varank, "En önemli karar, yeni iklim finansı hedefi olmuştur. Bu yeni hedef ile gelişmekte olan ülkelere 2035 yılına kadar gelişmiş ülkelerin kamu kaynaklarından sağlanacak 300 milyar ABD doları ve diğer tüm aktörlerden yönlendirilmesi öngörülen toplam 1,3 trilyon ABD doları değerindeki finansman hedefi, küresel iklim finansmanı mimarisinde köklü bir değişimi temsil etmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin COP29'da iki ulusal belgeyi Birleşmiş Milletler'e sunduğunu da hatırlatan Varank, "Bunlardan ilki, İki Yıllık Şeffaflık Raporu'dur. Paris Anlaşması'nın en önemli sac ayaklarından biri olan şeffaflık ve raporlamanın uygulanması için Türkiye'de üzerine düşeni yapmış ve diğer ülkelere örnek olacak şekilde, COP29'da İki Yıllık Şeffaflık Raporu'nu sunan ilk ülkelerden biri olmuştur. İkinci belge ise Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele vizyonunu ortaya koyan Türkiye'nin 2053 Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi belgesidir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum tarafından düzenlenen basın toplantısında dünya kamuoyu ile paylaşılan belgede 18 sektörde 89 strateji yer alıyor. Bu belge ile Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi'ne ulaşmak için gösterdiği kararlılık bir kez daha ortaya koyulmuştur" diye konuştu.

Varank ayrıca yapılan toplantıda yeşil taksonomi çalışmaları, karbon fiyatlandırma süreçleri, azaltım ve uyum stratejisi ve eylem planlarının izlenmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti. Konuşmanın ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplandı - Son Dakika

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