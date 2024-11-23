İktidarın Kayyum Atamalarına Karşı Ortak Protesto - Son Dakika
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İktidarın Kayyum Atamalarına Karşı Ortak Protesto

İktidarın Kayyum Atamalarına Karşı Ortak Protesto

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, iktidarın bazı belediyelere kayyum atamalarını protesto etti. Açıklamada, 'Siyasal iktidar tüm demokratik hakları ortadan kaldırıyor' denildi.

23.11.2024 14:25  Güncelleme: 14:26
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(İSTANBUL)- DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak açıklama yaparak iktidarın bazı belediyelere yönelik kayyum atamalarını protesto etti. Yapılan açıklamada, "Siyasal iktidar tüm demokratik hakları bire birer ortadan kaldırıyor. Artık kazanamadıkları seçimlerin sandık sonuçlarını tanımayacaklarını bu antidemokratik uygulamalarıyla açık açık ilan etmektedirler" denildi.

Batman, Mardin, Halfeti ve Esenyurt'taki kayyum atamalarının ardından son olarak İçişleri Bakanlığı kararıyla DEM Parti'deki Tunceli ve CHP'deki Ovacık belediyelerine de kayyum atanmasına tepkiler sürüyor.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)  ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) ortak bir açıklama yaparak iktidarın kayyum atamalarını protesto etti.

"Tamamıyla siyasi bir operasyon"

"Kayyum politikasından vazgeçin! Halkın iradesine saygı gösterin!" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Siyasi iktidar sandıkla gelenin sandıkla değil, karanameler ile gittiği bir düzeni kalıcı hale getiriyor. En son Tunceli ve Ovacık Belediyelerinde de halkın seçtiği temsilcilerin yerine kayyum atandı.

Sadece belediye başkanlarının değil; topyekün tüm seçilmişlerin, örneğin belediye meclisinin de yok sayılması yaşanan sürecin hiçbir hukuki gerekçesi olmadığını, tamamıyla siyasi bir operasyon olduğunu tescil etmektedir.

Siyasi iktidar bir taraftan halkın iradesini, bir taraftan da Anayasa'yı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası anlaşmaları yok saymaktadır.

Siyasal iktidar tüm demokratik hakları bire birer ortadan kaldırıyor. Artık kazanamadıkları seçimlerin sandık sonuçlarını tanımayacaklarını bu antidemokratik uygulamalarıyla açık açık ilan etmektedirler.

Bu tehlikeli anlayışa karşı demokrasinin ve cumhuriyetin temellerinden olan seçme ve seçilme hakkını açık ve tavizsiz biçimde savunarak bu karanlık döneme son vermek her yurttaşın ve bizlerin görevidir."

Kaynak: ANKA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Kayyum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İktidarın Kayyum Atamalarına Karşı Ortak Protesto - Son Dakika

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