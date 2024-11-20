İLC'den Savaşlara Karşı Çocuklar için Çağrı

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Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından, çocuklar başta olmak üzere bütün masumlar için çağrıda bulunarak, "İnsan canı kutsaldır. İnsanı aşağılayan hiçbir rejim, hiçbir sistem makbul değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Memur-Sen'in girişimleriyle kurulan ve bünyesinde 25 ülkeden 33 sendika barındıran ILC, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, "Savaşa Hayır, Yaşasın İnsanlık" başlıklı bildiri yayınladı.

İnsanlığın, tarihin en zor dönemeçlerinin birinden geçtiği belirtilen bildiride, ekonomik ve siyasi krizlerle birlikte özellikle sistemli şiddetin bir tezahürü olan savaşların, bizzat insanı ve onun ürettiği değerleri yok ettiği aktarıldı.

Bildiride, Filistin, Lübnan, Suriye ve Ukrayna gibi bazı bölgelerde yoğunlaşsa da dünyanın yaklaşık üçte birinden fazla bölgesinin sistemli şiddet ve savaşın etkisi altında olduğuna işaret edilerek, bu durumların yaşandığı coğrafyanın genişleyeceği endişesinin taşındığı vurgulandı.

İsrail'in Filistin'de "jenosit suçu" işlediği belirtilen bildiride, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 18 binden fazlası çocuk, 12 binden fazlası kadın olmak üzere 45 bine yakın sivil insanı katlettiği kaydedildi.

Bildiride, İsrail'in, bir zamanlar kendilerine soykırım yapanların da desteğini alarak insanlık değerlerine saldırdığı ifade edilerek, bu süreçte yaşam hakkının yanı sıra çalışma özgürlüğü ve sendika özgürlüğünün de ihlal edildiği belirtildi.

İsrail'de çalışan Gazzeli emekçilerin, "yasa dışı insan" ilan edilerek alıkonulduğu, ağır işkencelere maruz bırakıldığı ve işkence esnasında bir kısmının hayatını kaybettiğinin bilindiği aktarılan bildiride, İsrail'in, insanlığın ortak düşmanı ırkçılığı merkeze alan şiddet ürettiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, İsrail'in kirli stratejilerinin ikinci ayağı olarak Lübnan'ı ve Suriye'yi doğrudan hedef aldığı ifade edilerek, "İsrail saldırılarını durdurmadığında şiddetin ilk önce bölgeyi sonra da bütün küreyi etkileyecek boyutlara ulaşacağı" görüşüne yer verildi.

Savaşların ilk olarak dünyanın ruhu olan masumiyeti yok ettiği belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Onun için çocuklarımız başta olmak üzere bütün masumlar için Uluslararası Emek Konfederasyonu olarak bütün insanlığa çağrımızdır. İnsan canı kutsaldır. İnsanı aşağılayan hiçbir rejim, hiçbir sistem makbul değildir. Diğer taraftan savaşlar, hiç kimseye uzak değildir. Onun için acilen, aklı da merkeze alarak, savaşı durduracak bir dayanışma hattı oluşturulmalıdır. Üçüncü olarak, bizzat sorunun parçası haline gelen uluslararası kurumlar bir an önce reforme edilmeli, katılımcı bir şekilde daha etkin müdahale aygıtına dönüştürülmeli. Dördüncü olarak da, emperyalizmin oluşturduğu düzene karşı daha adil bir dünyanın kurulması savaşların tek panzehiridir. Onun için emperyalizmin değil emeğin sesi yükselmelidir."