İletişim Başkanı Duran: Filistin meselesinin çözümü bizim için hayati bir önem taşımaktadır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, uluslararası medya temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi. İletişim Başkanı Duran burada ki konuşmalarının ardından basın mensuplarıyla soru cevap gerçekleştirdi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN DAHA ADİL BİR DÜNYA ÇAĞRISI DÜNYANIN FARKLI COĞRAFYALARINDA KARŞILIK BULDU'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye'nin çok uzun zamandır gündeme getirdiği bir husus vardı. Bu da uluslararası kurumların zayıfladığına dair eleştirisiydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca, başta Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda ifade ettiği konular olmak üzere, küresel ölçekteki kapasite sorunlarının çözülmesi meselesiydi. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın daha adil bir dünya çağrısı, elbette dünyanın farklı coğrafyalarında bir karşılık buldu. Küresel bir fotoğraf çekme konumunda olan siz gazetecilerin çalışmaları, haberleri, katkıları en büyük deliller olarak kamuoyunun önünde duruyor. Ben siz gazetecilerin bir yandan bu gelişmeleri kayıt altına alırken aynı zamanda evrensel insani değerlerin korunmasına kritik katkılar sunan aktörler olduğunuzu düşünüyorum. Bu vesileyle gerçeğin kayıt altına alınmasına ve evrensel insani değerlerin korunmasına katkı sunan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE, TAKDİR EDİLEN BİR AKTÖR KONUMUNA GELMİŞTİR'

Şimdi müsaadelerinizle bölgesel ve küresel meselelerde Türkiye'nin duruşunu ve politikaları hakkında bir konuşma yapan İletişim Başkanı Durhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin daha adil bir gelecek inşası için aktif bir rol üstlendiğini belirtmem gerekir. Türkiye, bugün çatışma ve kriz sahalarında aranan güvenilir bir arabulucu aktör olarak öne çıkıyorsa bu hiç de bir tesadüf değildir. Aksine, hem geçmiş tecrübelerimize hem gelecek tahayyülümüze dayanan çözüm odaklı, ilkesel ve tutarlı bir dış politika yaklaşımının neticesidir. Cumhurbaşkanımızın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkündür' şiarı sadece bir itiraz olarak anlaşılmamalı. Bu aynı zamanda bir çözüm önerisi; daha kapsayıcı ve adil bir küresel düzen arayışını hep birlikte yapma çağrısıdır. Türkiye, çatışma ve krizlerle diplomatik diyalog kanallarının açık tutulmasının hayati olduğunu savunurken, diğer yanda da sahadaki gerçekliği her zaman yakından izleyerek adil ve gerçekçi çözüm önerileri sunan bir konumda olmaktadır. Bu yaklaşımla Türkiye, bölgesel ve küresel krizlerde diyalog temelli tutumu ve çatışmaların kalıcı çözümüne yönelik girişimleri öne çıkarmaktadır. Bu anlamda da aranan, takdir edilen bir aktör konumuna gelmiştir. Bahse konu bölgesel ve küresel krizlerin domino etkisiyle tüm dünyayı etkilediğini görüyoruz. Bu anlamda Türkiye, diplomatik kapasitesini askeri caydırıcılıkla, normatif duruşunu sahadaki tecrübesiyle birleştirebilen bütüncül bir devlet aklını ortaya koymaktadır. Bu vizyon, insani değerleri ve adaletin tesisini referans alan ve uluslararası sistemin dayanıklılığını artırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bölgesel ve küresel düzeyde istikrarın korunmasına azamiye ehemmiyet vermektedir" diye konuştu.

'FİLİSTİN MESELESİNİN ÇÖZÜMÜ BİZİM İÇİN HAYATİ BİR ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

İletişim Başkanı Burhan, "Türkiye'nin son dönemde çatışma çözümü, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık alanlarında yürüttüğü çalışmalardan birkaç tanesinden bahsetmek isterim: Rusya-Ukrayna Savaşı: Ülkemiz, her iki tarafla da temas kurabilen nadir ülkelerden birisi olarak Karadeniz Tahıl Girişimi'nin hayata geçirilmesine katkı sağlamıştır. Böylece Birleşmiş Milletler bünyesinde yürütülen girişimlerde de küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli pay sahibi olmuştur. Filistin meselesinin çözümü bizim için hayati bir önem taşımaktadır. İsrail'in soykırımına uğrayan Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın tesisi için yürütülen yoğun diplomasi ve uluslararası çağrılarla Türkiye bu çabaya büyük bir destek vermiştir. Ateşkesin ardından kurulan barış kurulundaki temsilimizle sonuç odaklı girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Suriye hükümetinin geçtiğimiz haftalarda kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayışla yürüttüğü terörle mücadele, yeniden inşa çabaları ve Suriye'nin tamamında istikrarı sağlama girişimlerini desteklediğimizi hatırlatmak isterim. Kalıcı istikrarın vazgeçilmez şartı olan tek devlet, tek ordu ilkesinin hem kurumsal düzeyde hem de sahada tahkim edilmesi çok önemlidir. Etiyopya, Somali ve Karabağ: Türkiye, Etiyopya ile Somali arasındaki anlaşmazlığın çözümüne dönük çalışmalarda ve Kafkasya'nın uzun yıllardır çözülemeyen meselesi olan Karabağ işgalinin sonlandırılmasında etkin rol oynadıö diye konuştu.

'SİMETRİK, ŞEFFAF VE DİYALOĞA AÇIK BİR İLETİŞİM MODELİ YÜRÜTÜYORUZ'

Bölgesel gelişmelere tanıklık eden uluslararası medya kuruluşlarına ve temsilcilerine her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade eden İletişim Başkanı Burhan, " Türkiye'nin küresel çapta üstlendiği aktif rol, uluslararası medyanın krizleri izleme, anlamlandırma ve çerçeveleme pratikleri açısından zengin bir haber üretim alanı oluşturmakta. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bizler de ülkemizi takip eden, bölgesel gelişmelere tanıklık eden bu uluslararası medya kuruluşlarımıza, temsilcilerine her türlü desteği sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz. Günümüz medya ekosistemi birtakım imkanları ve arızaları da içinde barındırıyor; elbette dezenformasyondan bahsediyorum. Hakikatin çarpıtıldığı, dezenformasyonun sistemik bir araç olarak kullanıldığı bir dönemde sizlerin yürütmüş olduğu sorumlu ve etik gazetecilik her zamankinden daha fazla bir önem taşımaktadır. Türkiye Yüzyılı'nın mütemmim cüzü olan 'İletişimin Yüzyılı' ideali çerçevesinde; uluslararası medya ile kurulan ilişkiyi bilgi alışverişinin ötesinde karşılıklı anlayış, etkileşim ve güven temelinde değerlendiriyoruz. Medya kuruluşlarıyla ve basın mensuplarıyla simetrik, şeffaf ve diyaloğa açık bir iletişim modeli yürütüyoruz. Hedefimiz uluslararası gazetecilere sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda siz basın mensuplarını dinlemek ve sizlerden gelecek katkılarla politikalarımızı geliştirmektir. Başkanlığımız kriz dönemlerinde tepkisel değil, proaktif bir yaklaşımla; öngörülü, anlık ve açık bir iletişimle dezenformasyonla etkin biçimde mücadele etmektedir. Bu bağlamda şeffaf iletişim pratikleriyle hakikatin dolaşımına katkı sunan güvenilir bir referans noktası konumundayızö dedi.

'GAZETECİLİK FAALİYETLERİNİZİN KOLAYLAŞTIRILMASI ADINA HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYORUZ'

İletişim Başkanı Burhan, "Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız başta olmak üzere üst düzey kamu kurumu temsilcileriyle sizleri bir araya getirerek sorularınızla doğrudan konunun muhataplarıyla görüşmenizi temin ediyoruz. Geçen ay Dışişleri Bakanımızla bir araya geldiniz. Bu buluşmanın etkili ve açık bir iletişim kanalı olduğunu düşünüyorum. Elbette ben de yeri gelmişken İletişim Başkanı olarak sizlerle bu ilk toplantımızdan sonra daha başka toplantılarla da bir araya gelmeyi hedefliyorum. Ayrıca Bakanlarımız ve diğer yetkililerimizle gündem odaklı toplantılarımızı çeşitlendirerek devam ettireceğiz. Sahadaki ihtiyaçlarınızın karşılanması, akreditasyon süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi ve gazetecilik faaliyetlerinizin kolaylaştırılması adına her türlü önlemi alıyoruzö dedi.