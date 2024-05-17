İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar Konferansı\'nda Halka İlişkiler ve Kriz İletişimi Konuşuldu

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Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde, Küresel İletişim Derneğince düzenlenen "İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar" başlıklı 16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı'nda, halka ilişkiler ve kriz iletişimi konuşuldu.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden Prof. Dr. Ali Murat Yel'in moderatörlüğündeki "Halkla İlişkiler ve Kriz İletişimi" başlıklı panelde, çeşitli ülkelerden konuşmacılar, medya organlarının doğal krizleri ele alış tarzıyla alakalı çalışmalarının sunumlarını yaptı.

Tahran Üniversitesinden Faezeh Etemad Golastani, Abbas Ghanbari Baghestan ile hazırladıkları "Beşinci alanda (siber uzay) halkla ilişkiler ve yönetişim" başlıklı çalışmayı anlattı.

Golastani, yükselen teknolojiler ışığında dezenformasyon ve yapay kamuoyu oluşturma gibi yeni problemlerin gündeme geldiğini aktararak, çalışmalarında kamuoyunu bilinçlendirmek için ne yapılabileceğini ele aldıklarını söyledi.

Halkla ilişkilerin kamuoyunu bilinçlendirmede önemli rol oynadığını vurgulayan Golastani, dijital iletişimin teknik, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlarıyla analiz edilmesi gerektiğini ifade etti.

Golastani, gelişen teknolojilerin çoğunluklu yapısını anlayabilmek için geleneksel medya incelemesinden vazgeçilmesi yönündeki görüşünü paylaşarak, etkili içerikler üretebilecek ve dezenformasyonla mücadelede yardımcı olabilecek yeni araçlar ve stratejilerin benimsenmesini tavsiye etti.

Kovid-19 salgın krizi yönetimi

Marmara Üniversitesinden Ferhat Demirağ, " Avrupa Birliği'nde (AB) Kovid-19: İtalya örneği, sosyal drama olarak AB dayanışması" başlıklı sunum yaptı.

Demirağ, AB ülkelerinin Kovid-19 salgınının ilk dönemlerinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'ya yardımlarını ve söz konusu yardımların çeşitli medya organlarında ele alınış biçimlerini analiz ettiğini belirtti.

AB söz konusu olduğunda sürekli "dayanışma" vurgusu yapıldığına işaret eden Demirağ, salgın dönemindeki İtalya örneğinde bahsedilen AB dayanışmasının zayıf kaldığını dile getirdi.

Demirağ, Fransa'nın İtalya ve İspanya'ya giden maskelere el koyması örneğinden bahsederek, medyanın söz konusu olayın AB'nin "dayanışma prensibini" zayıflattığına yönelik haberler yaptığını kaydetti.

Suudi Arabistan Kral Abdülaziz Üniversitesinden Mutaz Alotaibi de Cardiff Üniversitesinden Susan Kinnear'la hazırladıkları çalışmayı aktardı.

Alotaibi, "Kriz iletişiminde, Kovid-19 salgın krizi sırasında Suudi hükümeti kuruluşları tarafından hangi halkla ilişkiler rolü ve medya iletişim stratejileri uygulandı?" başlıklı çalışmalarında, Suudi Arabistan yönetiminin kamuoyuyla ilişkisinde sosyal medyayı kullanma biçimlerini analiz ettiklerini söyledi.

Çalışmalarının hala sürdüğünü dile getiren Alotaibi, araştırmalarının sosyal medyanın kriz dönemlerinde iyi bir iletişim aracı olarak kullanılabileceğini göstereceğini ifade etti.

Doğal afetlerde kriz yönetimi

Hindistan'daki Guru Gobind Singh Indraprastha Üniversitesinden Sidharth Verma ise aynı üniversiteden Durgesh Tripathi ile hazırladıkları "Yeni medya iletişimi ve afet yönetimi stratejilerinin bütünleştirilmesi: Delhi'nin 2023 Yamuna seli üzerine bir vaka çalışması" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Verma, şehirleşme ve nüfus artışının büyüyen problemler olduğuna dikkati çekerek Yeni Delhi'deki Yamuna Nehri'nin taşmasından etkilenen halkla mülakatlar yaptıklarını söyledi.

Halkın, kriz dönemlerinde sosyal medyanın olumlu etkileri olabileceğini düşündüğünü kaydeden Verma, selden etkilenen insanların, hükümetlerinden sosyal medyayı iletişim aracı olarak kullanmasını talep ettiğini vurguladı.

Galatasaray Üniversitesinden Burçin Sarı ise "Barınma hakkı ya da riski: Türkiye'deki konut krizini çevreleyen söylemin yapısökümü" başlıklı çalışmanın sunumunu yaptı.

Sarı, kiracılarla yaptığı mülakatların çıktısını analiz ettiğini dile getirdi.

Panelde, Tahran Üniversitesinden Sayed Nabi Sajjadi ile Abbas Ghanbari Baghestan'ın "Kriz İletişimi: Son on yılda Afganistan'da yaşanan doğal krizlerin haberleştirilmesi üzerine bir çalışma" başlıklı çalışmasını ise Faezeh Etemad Golastani anlattı.

Golastani, Sajjadi ve Baghestan'ın Afganistan'daki kamu ve özel medya kuruluşlarının doğal afetlerle alakalı haberlerini incelediklerini aktarırken doğru haber paylaşımının krizlerle başa çıkabilmek için önemli olduğu sonucuna vardıklarını ifade etti.