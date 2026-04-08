İlk hamileliğe özel "Her Gebeye Ebe" uygulaması başladı
08.04.2026 12:45
Türkiye’de doğum oranlarındaki gerileme dikkat çekerken, Sağlık Bakanlığı yeni uygulamalar ve normal doğumu teşvik eden politikalarla süreci dengelemeyi hedefliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Her Gebeye Ebe" uygulamasıyla ilk hamileliğini yaşayan tüm anne adaylarına 6'ncı aydan sonra ebe tahsis edileceğini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de düşen doğum oranlarına dikkat çekerken, gebelik sürecine yönelik yeni uygulamaları ve normal doğumu teşvik eden politikaları anlattı. Memişoğlu, sezaryen oranlarının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu vurguladı.

“HER GEBEYE BİR EBE” UYGULAMASI

Doğum oranlarının artması için çalışmalar sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gebelik ve doğumun mucizevi bir yolculuk olduğunu, bu süreçte anne adaylarının zaman zaman endişe yaşayabileceğini söyledi.

Türkiye genelinde 61 bin 414 ebenin görev yaptığını belirten Memişoğlu, mesleki mevzuatların güncellenmesiyle ebelerin sahada ve doğumhanede daha etkin hale getirildiğini ifade etti. “Her Gebeye Ebe” uygulaması kapsamında ilk gebeliğini yaşayan tüm anne adaylarına, takibi nerede yapılırsa yapılsın, hamileliğin son üç ayında birebir ebe tahsis edildiğini açıkladı.

“SON 3 AYINDA YANINDA OLACAK”

Memişoğlu, ebelerin anne adaylarıyla gebeliğin son üç ayında birebir ilgilendiğini belirterek, “Son 3 ayında gebemizin hem arkadaşı olacak hem danışmanı olacak. İlk anneliğini bekleyen her anne adayımızın her an yanında olacağını özellikle belirtmek istiyorum. İstiyoruz ki ilk gebeliğinde tecrübeli bir ebemiz devamlı yanında olsun, güven versin, rehberlik etsin.” dedi.

SEZARYEN ORANI YÜKSEK

Sezaryenin ancak tıbbi zorunluluk halinde başvurulması gereken ciddi bir ameliyat olduğunu vurgulayan Memişoğlu, Türkiye’de gereksiz sezaryen oranlarının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

NORMAL DOĞUM EYLEM PLANI DEVREDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen “Normal Doğum Eylem Planı”nı hatırlatan Memişoğlu, bu planla anne adaylarının doğru bilgiyle güçlendirilmesinin ve kaygısız bir doğum sürecinin hedeflendiğini ifade etti.

DOĞUM ORANLARI KRİTİK SEVİYEYE GERİLEDİ

Türkiye’de doğum oranlarındaki düşüşün demografik yapı açısından risk oluşturduğunu belirten Memişoğlu, toplam doğurganlık hızının nüfusun kendini yenileyebilmesi için gereken 2,1 seviyesinin altına gerilediğini söyledi. 2009 yılında 2,1 olan doğurganlık hızının 2025 itibarıyla 1,36’ya düştüğünü, bunun yaklaşık yüzde 35’lik bir gerilemeye işaret ettiğini aktardı.

DOĞUM SAYISI SON 20 YILDA SERT DÜŞTÜ

Yıllık doğum sayısındaki düşüşe de dikkat çeken Memişoğlu, 2001 yılında yaklaşık 1 milyon 323 bin olan doğum sayısının 2024 itibarıyla 937 bine gerilediğini belirtti. Bu süreçte doğum sayısının yaklaşık 386 bin azaldığı ve yüzde 29’a yakın bir düşüş yaşandığı ifade edildi.

