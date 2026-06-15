İlk Kadın Dolmuş Şoförü: Döne Dokuzoğlu - Son Dakika
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İlk Kadın Dolmuş Şoförü: Döne Dokuzoğlu

İlk Kadın Dolmuş Şoförü: Döne Dokuzoğlu
15.06.2026 10:03
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30 yıl tekstil sektöründe çalıştıktan sonra dolmuş şoförlüğüne geçen Döne Dokuzoğlu, kadınların her şeyi başarabileceğini gösteriyor.

ADANA'da Döne Dokuzoğlu (52), 30 yıl boyunca tekstil sektöründe işçi olarak çalıştıktan sonra çocukluk hayali olan dolmuş şoförlüğüne başladı. Hattında çalışan onlarca erkek şoför arasında tek kadın dolmuş şoförü olan Dokuzoğlu, "Kadınlar istedikten sonra her şeyi başarır, 'Saçın uzun, aklın kısa' diyerek engel olmaya çalıştılar ama olmadı. Erkekler kadınlara köstek olmasın, destek olsun" dedi.

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşarken evlenip Adana'ya yerleşen Döne Dokuzoğlu, 30 yıl boyunca tekstil sektöründe çalıştıktan sonra çocukluk hayali olan şoförlük mesleğine adım attı. Araç kullanmayı ve insanlarla iletişim kurmayı sevdiğini belirten Dokuzoğlu, geçen yıl Barkal Dolmuş Kooperatifi'nde direksiyon başına geçti. Adana'da onlarca erkek şoför arasında tek kadın dolmuş şoförü olarak görev yaptığını aktaran Dokuzoğlu, yolcularından da olumlu tepkiler aldığını, mesleğini büyük bir sevgi ve özveriyle sürdürdüğünü ifade etti.

'ERKEK GİBİ BÜYÜDÜK'

Küçüklüğünden bu yana erkek gibi yetiştirildiğini söyleyen Dokuzoğlu, "Erkek çocuk olmadığı için babamız bizi erkek gibi yetiştirdi. Hiç kız gibi yetişmedik, erkek gibi büyüdük. Babamız bize hep, 'Kimseyi koltuk değneği olarak almayın, kimseden beklenti içinde olmayın. Kendi gücünüzle, kendi çabanızla bir yerlere gelin' derdi. Biz tarlalarda çalıştık, babamın demirci dükkanında çalıştık. Hep babamı örnek aldım. Babam erkek çocuk olsun istermiş ama her sene bir kız çocuğu olmuş, 6 kız olmuşuz. Biz de ona erkek çocuğunu arattırmamak için erkek gücüyle çalıştık. Hala erkek gücüyle çalışıyorum. Tarlalarda, seralarda çalıştım. Daha sonra evlendim ve Adana'ya gelerek 30 yıl iç giyim sektöründe çalıştım. Araba kullanmayı çok seviyordum. Sonra 'Araba sürmeyi seviyorum, neden şoförlük yapmayayım?' diyerek mesleğe başladım" diye konuştu.

'KADINLARIN HER ŞEYİ BAŞARACAĞINI GÖSTERMEK İSTEDİM'

Mesleğe başlarken birçok zorlukla karşılaştığını anlatan Dokuzoğlu, "Tekstil işinde çalışırken farklı bir şey yapmak istediğimi söyledim. Kadınlara örnek olmak, emsal olmak istedim. Kadınların da dolmuşta, takside şoförlük yapabileceğini göstermek istedim. Bu yüzden dolmuşçu olmaya karar verdim. Herkes karşı çıktı. 'Olamazsın, gidemezsin. Gidersen seninle konuşmayız' dediler. Ama ben kadınların da her şeyi başarabileceğini göstermek istedim. Buradaki iş arkadaşlarım arasında da karşı çıkanlar oldu. Yıllar önce durağa ilk geldiğimde bana, 'Senin saçın uzun, aklın kısa. Senin burada ne işin var?' dediler. Şu an yaklaşık 100 erkekle birlikte çalışıyorum ve tek kadınım. Bunun zorluğunu çok yaşadım. Kadın olduğum için 'Yapamazsın, bu iş sana göre değil' diyen çok oldu. Hatta beni göndermek isteyenler bile vardı. Onlar benim burada çalışmamı istemiyorlardı. Ama ben de inat ettim. 'Madem gitmemi istiyorsunuz, ben daha çok kalacağım' dedim. Sonuçta herkes dolmuşçu olarak doğmuyor" dedi.

Kaynak: DHA

Çocukluk, Güncel, Adana, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlk Kadın Dolmuş Şoförü: Döne Dokuzoğlu - Son Dakika

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