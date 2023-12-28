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İlk kaza sonrası yolcular otobüsten indi

Sakarya'da meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, bir yolcu otobüsü kamyonete çarptı. Kazada ölenler arasında otobüsten inen yolcular da bulunuyor. Kazaya karışan 7 araçtan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı. Yol, 6 saat sonra açıldı.

İlk kaza sonrası yolcular otobüsten indi
28.12.2023 - 10:49,
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Sakarya'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü 59 kişinin de yaralandığı zincirleme kazanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Yoğun sisin oluştuğu yolda, ilk olarak sol şeritte yavaşlayan kamyonete arkasından gelen yolcu otobüsü çarptı. Araçlar, yolun sol şeridinde kaza nedeniyle dururken, otobüsteki yolculardan bazıları da yola indi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, arkadan gelen, aralarında 2 yolcu otobüsü ve 2 TIR'ın da olduğu 5 araç daha kazaya karıştı. Kazada ölenlerin arasında, otobüsten yola inen yolcuların da bulunduğu belirtildi.

YOL, 6 SAAT SONRA AÇILDI

Kazaya karışan 7 araç yoldan kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin de temizlik çalışmasını tamamlamasıyla, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü, 6 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

6 SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazaya karışan 7 araçtan 6'sının sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Sürücülerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA
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