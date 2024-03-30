İlkokul öğrencisinin Milli Eğitim Bakanından 'Doğalgaz' talebi gülümsetti
ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, Kovancılar ilçesindeki Hacı Ahmet Özbağı İlkokulu öğrencilerine oyuncaklar dağıtıldı. Öğrenciler kendilerini ziyaret eden Bir Dünya Oyuncak Topluluğu ile birlikte, gönüllerince eğlenerek keyifli vakit geçirdi. Etkinlik sonrası röportaj veren ilkokul öğrencisi Yasin Kaya'nın Milli Eğitim Bakanına yönelik espri dolu cümleleri etkinliğin önüne geçti.
Fırat Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin yaklaşık 6 yıl önce oluşturduğu Bir Dünya Oyuncak Topluluğu tarafından Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan Hacı Ahmet Özbağı İlkokulunda etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde öğrencilere oyuncaklar dağıtıldı, çeşitli hediyelerle de sürprizler yapıldı. Gönüllerince eğlenerek keyifli vakitler geçiren öğrenciler etkinlik sonrası duygularını paylaştı. Bu sırada röportaj veren 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Yasin Kaya milli eğitim bakanı ile kullandığı cümleler kahkahaya boğdu. Milli Eğitim Bakanından önce soruların zorlaştığını dile getiren ardından doğalgaz talebinde bulunan Yasin'in 'Şuanda habere mi çıkıyorum, hangi kanal' cümleleri kurması alanda bulunanları kahkahaya boğdu.
"Buraya gelmeleri çok iyi oldu, bizlere ilaç gibi geldi"
Etkinlik sonrası dert yakınan öğrencilerden Yasin Kaya, " Sorular vardı, zorlaştırdı. 70'in altında iki derste artık sınıfta kalıyoruz. Artık her şeyi yazmak zorundayız ve artık şık ( test) yok. Şuanda habere mi çıkıyorum, hangi kanal. Buraya doğalgaz getirmeyi unutma. Doğalgazı mahalle bakanından istiyorum" dedi.
Ders sonrası düzenlenen etkinlikle doyasıya eğlendiklerini belirten 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Zeki Yeşilkaya, "Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar geldi, oyunlar oynadık, beraber şarkılar söyledik. Ayrıca bizlere oyuncak dağıttılar. Herkes çok mutlu. Son zamanlarda derslerden bunalmıştık, buraya gelmeleri çok iyi oldu, bizlere ilaç gibi geldi" diye konuştu.
Etkinliklerin güzel olduğunu ve keyifli vakitler geçirdiklerini dile getiren öğrencilerden Bünyamin Sağır ise kendilerini ziyaret eden ağabey ve ablaları ile birlikte oyunlar oynadıklarını kaydetti.
"Projelerimizle çocukların geleceklerine dokunmak hedefindeyiz"
Bir Dünya Oyuncak Topluluğu Kurucusu Mehmet Furkan Sönmez ise "Bugün Kovancılar ilçesindeyiz. 6 yıldır doğunun ücra noktalarından mont ve bot, kırtasiye ve doğum günü projeleri gerçekleştirip çocukların geleceklerine dokunmak hedefindeyiz. Bugün de Kovancılar'da bu mücadelemizi gösteriyoruz. Bu anlamda bize destek olan herkese teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki çocuklar var" şeklinde konuştu.
Verimli bir etkinliğe imza attıkları için topluluğa ayrıca teşekkür eden sınıf öğretmeni Osman Yıldız da "Buradaki en büyük amacımız, öğrencilerimizin güzel vakitler geçirmesini sağlamak. Hem bilişsel hem duyusal hem psikomotor gelişimini sağlayarak daha güzel etkinlikler gerçekleştirerek, öğrencilerimizin güzel vakit geçirmesini sağladık. Burada, Bir Dünya Öğrenci Topluluğu'na teşekkürlerimi ve şükranlarımız sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İlkokul öğrencisinin Milli Eğitim Bakanından 'Doğalgaz' talebi gülümsetti - Son Dakika
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşmesi sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi, düzenlenen törenle defnedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükada'yı ziyaret etti. İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve CHP Adalar Belediye Başkan adayı Ali Ercan Akpolat ile birlikte halk buluşmasına katıldı. Konuşmasında İstanbulluların doğru kişiyi seçerek kentin geleceğini şekillendireceğine inandığını vurgulayan İmamoğlu, Adalar'daki sorunlara çözüm bulacaklarını söyledi.
Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında, Esat Kabaklı Elazığlılarla buluştu. Kabaklı'nın kahramanlık türküleriyle dinleyicilerin milli duyguları coştu. Program sonunda Kabaklı'ya özel bir hediye verildi. Minikler ise çocuk etkinlik alanında eğlendi.
Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Giresun'daki okullarda hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık bin 456 sandıkta 361 bin 334 seçmen belediye başkanlığı için oy kullanacak.
Bugün yapılacak yerel seçimlerin sonucu ne olursa olsun, ekonominin sorunları sihirli bir değnek değmiş gibi, hemen çözülmeyecek. Piyasaların çok kırılgan bir dengede seyrettiği unutulmadan, gereken tedbirleri almak için, fazla beklenmeden, harekete geçilmesi gerekiyor.
Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramalarında 38 gram sentetik uyuşturucu, 21 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan Mahallesi'nde şüpheli E.K'nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ve 2 robot süpürge ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşların oy kullanacağı 2 bin 361 sandığın kurulumuna başlandı. Eskişehir'de 585 sandık alanında oy kullanılacak kabinlerin ve sandıkların kurulumu tamamlanıyor.
Kırşehir'de yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 177 bin 668 kişi oy kullanacak. Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için okullarda hazırlıklar tamamlanarak kapılara kilit vuruldu. Kırşehir'de de 6 ilçe, 3 belde ve 252 köyde 733 sandıkta toplam 177 bin 668 seçmen İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar için oy kullanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?