İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu \'Afetlere Karşı Dayanıklı İstanbul\' projesini tanıttı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 'Afetlere Karşı Dayanıklı İstanbul' projesini tanıttı. İmamoğlu, 'İstanbul'da 1.3 milyon konuta denk gelen yaklaşık 200 bin yapının 7 ve üzeri şiddetindeki depremlerde ağır hasar göreceğini veya kullanılmaz hale geleceğini hesaplıyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde 'Afetlere Karşı Dayanıklı İstanbul' projesini tanıttı. İstanbul'un jeoloji ve hidroloji haritalarını hazırladıklarını söyleyen İmamoğlu, Deprem ve afetlere dayanıklı İstanbul için hazırladıkları 10 projeyi kamuoyuna tanıttı. İmamoğlu, 'Öncelikle bu süreçte İstanbul'un jeoloji ve hidroloji haritalarını hazırladık ve yarım kalmış mikro bölgeleme haritasını deprem riski altındaki tüm ilçelerimiz için tamamladık. Bir taraftan bilimsel altlıklarımızı oluştururken diğer taraftan uzmanlarımızla, bilim insanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, halkımızın katılımıyla İstanbul'u krizlere ve afetlere dayanıklı bir kent haline getirmek üzere vizyon 2050 planımızı hep birlikte bütün katılımcılarımızla hazırladık" dedi.

'35 BİN BİNADA HIZLI TARAMA TESTİ YAPTIK 15 BİNA YÜKSEK RİSKLİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da riskli alan ilan ettiği alanları gösteren İmamoğlu, "Bakanlığın riskli ilan ettiği 69 alandan sadece 2'si gerçek riskli alanlarla çakışıyor. Bu çok vahim bir durum. Ortaya konulan bir yasal düzenlemeyi, ortaya konulan sözüm ona güçlü iradenin kullanılacağı sahayı siz gerçek anlamda çözüme değil de başka düşüncelerinize kullanmak üzere tabiri caizse görevi kötüye kullanıyorsunuz. Adı Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı olan bakanlık olaya ne yazık ki başka bakıyordu. Yani bir tarafta büyük hasar ve can kaybına yol açacak alanlar varken onlar rantın yüksek olduğu kentin daha kuzey bölgelerinde daha az riskli ama kat sayısı düşük olduğu için daha avantajlı alanlara yönelmişlerdi. Bu tabloyu görünce sahadaki projemizi Hızlı Tarama Projemizi başlattık. Vatandaşlarımız binamız yıkılır korkusuyla binalardan karot aldırmak istemiyorlardı. Bundan çekiniyorlardı. Bu kötü ortamla karşılaşmayı tercih etmiyorlardı. Bir bina ile ilgili test ve o binayla ilgili tespit isteyen bir birey varsa ne yazık ki onu komşuları kötü insan ilan ediyorlardı. Bu durum maalesef 6 Şubat depremine kadar böyle devam etti. Felaketten sonra büyük bir başvuru patlaması yaşadık. Toplamda 35 bin binada yaptığımız hızlı tarama tespitlerimiz sonrası 15 bin binamızda 'D' ve 'E' sınıfı riski yüksek kategoride yer alan binalar olduğunu tespit ettik. Yeni dönemde hızlı tarama tespitine ilçe belediyelerimizi de etkili bir şekilde katarak tüm İstanbul için bu süreci tamamlayacağız. İstanbul'un röntgenini çekmek zorundayız" diye konuştu.

'1.3 MİLYON KONUT RİSK ALTINDA"

1.3 milyon konutun risk altında olduğunu söylen İmamoğlu, "Deprem konusunda en hayati mesele niteliksiz konut sorununun dönüşümüdür. İstanbul'da 1.3 milyon konuta denk gelen yaklaşık 200 bin yapının 7 ve üzeri şiddetindeki depremlerde ağır hasar göreceğini veya kullanılmaz hale geleceğini hesaplıyoruz. Bu, ne yazık ki kötü bir manzara. Peki 200 bin niteliksiz konut stoku neden hızla dönüşmüyor? Bunun temel sebebi özellikle son 3-4 yıldır yaşadığımız ağır ekonomik koşullar. O bakımdan İstanbul Yenileniyor ve diğer kentsel dönüşüm projeleri kapsamında toplam 5 bin 925 konutu sahiplerine teslim ettik. Mart ayına kadar bu rakam 7 bin 375 konut olacak" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN 100 BİN KONUT SÖZÜ

Ekrem İmamoğlu, "100 bin konut yapma sözü verdin niye yapmadın? Diye hesap soruyorlar. Bunu mecliste yaptığım 'Burada bir yıl içerisinde 20 bin bağımsız birimin, 5 yılda yüz bin, on yılda tüm bu nitelikteki bağımsız birimlerin afetlere karşı güçlendirilmesini sağlamayı hedef koymalıyız. Bu kadar hızlı hareket etmeliyiz. Burada ben yılda 20 bin konut yapacağım, 5 yılda yüz bin konut yapacağım sözünü nasıl çıkartır ve bunu söylerler bunu inanın akla sığmıyor. Böyle garip bir anlayışla karşı karşıyayız. Böyle uydurma bir takım şeylerle bizi zor durumda bırakmaya gayret ediyorlar. Bizi zor durumda bırakamazlar ama İstanbul'u zor durumda bırakıyorlar" şeklinde konuştu.