İmamoğlu, avukatı Pehlivan\'ın gece yarısı sevkini adaleti savunmak suç mu diye sordu

(ANKARA) - Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan'ın gece yarısı başka bir cezaevine sevk edilmesine tepki göstererek, "Avukat olmak, adaleti savunmak nasıl bir suç" diye sordu. İmamoğlu, tüm hukukçuları, kurum ve kuruluşları ile meslektaşlarını göreve davet etti.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Avukatım Mehmet Pehlivan'a yapılan bu zalimliği tariflemek imkansız. Bir insanı duruşmaları devam ederken, hiçbir sebep olmaksızın, kötü muamele ve işkence yasağını ihlal edecek bir uygulamayla gece yarısı bir vakitte sürgün etmek nasıl bir devlet anlayışına sığabilir! Avukat olmak, adaleti savunmak nasıl bir suç? Cezaevinde tutuklu olması dahi hukuksuz! Üstüne 'düşman ceza hukuku' işletilmesi! Tüm hukukçuları, kurum ve kuruluşları, meslektaşlarını göreve davet ediyorum."