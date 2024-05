İmamoğlu: "Biz, Sizlerin Şehri Emanet Ettiği İnsanlarız; Emanete İhanet Edilmez"

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 740 milyon liralık yatırımla Çatalca'nın atık ve yağmur sularını birbirinden ayırarak çevre kirliliği ile su baskınlarının önüne geçmeyi hedeflediği projenin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizim hiçbirinizden gizlimiz, saklımız yok. Biz neyi biliyoruz? Sizin adınıza görev yaptığımızı biliyoruz. Biz, sizlerin şehri emanet ettiği insanlarız. Emanete ihanet edilmez. Hele hele sizlerin emaneti olan bu kutsal şehre, hiç ihanet edilmez. O bakımdan bu şehre, Allah'a şükür, hep koruyucu gözle baktık. Hep iyi işler, güzel işler yapma gayretinde olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) köklü kuruluşu İSKİ, Çatalca'da yağmur suyu kaynaklı taşkınlarda yaşanması muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçecek atık su kanal projesinin temelini attı. İSKİ, temel atmayla birlikte, ilçedeki 7 mahalle parkının (Belgrat, Başakköy, Çiftlikköy, Dağyenice, Karacaköy, Elbasan, İnceğiz) da yenileme sonrası açılışlarını gerçekleştirdi. "Çatalca İSKİ Altyapı Yatırımları Temel Atma ve Mahalle Parkları Açılış Töreni", CHP Parti Meclisi üyeleri Berker Esen, Cem Aydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla düzenlendi. Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İmamoğlu, Güzel ve İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa birer konuşma yaptı.

Seçim öncesinde ve sonrasında açılışlar, temel atma törenleri yapmaya devam ettiklerini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"BİZ TÜRKİYE'DE MUHALEFETİMİZE ÇOK ÇALIŞMAYI DA ÖĞRETECEĞİZ"

"Ben Çatalca'yı çok seviyorum elbette İstanbul'un her yanını çok seviyorum. Ama bu bölgenin de insanı olarak elbette ki bu bölgedeki bütün hizmetleri özenli bir şekilde takip ediyorum. Seçildiğimiz ilk günden itibaren 2019'dan itibaren hiçbir ilçeyi birbirinden ayırt etmeden hizmet yaptık ve bu beş yıl için hepinize dedim ki ben göreceksiniz ikinci dönemimizde Çatalca'ya çok daha fazla hizmet edeceğiz demiştim. Bakın seçimin üzerinden daha bir ay geçti. Bugün buradan hem açılış törenimiz var hem temel atma başlangıç törenimiz var. Her yönüyle çok etkili bir sürecin içerisindeyiz. Zaten biz seçimi sadece birkaç günlük seçim maratonu olarak görmüştük. Seçimin son gününe kadar sahada çalışıyorduk, iş üretiyordu, temel atıyorduk, açılış yapıyorduk. Seçim bitti, o günden bugüne yine açılışlar yaptık, temel atma törenleri yaptık. Biz ne dedik arı gibi çalışmak, efendim Ekrem İmamoğlu atom karınca, ben diyorum ki biz bundan sonra çok çalışmanın adını bile değiştireceğiz. Bize bakıp akıllarına sadece şu gelecek. Kim olursa olsun bizde çok çalışmalıyız diyecekler. Biz Türkiye'de muhalefetimize çok çalışmayı da öğreteceğiz. Göreceksiniz hep gayretli, hep adaletli, hep liyakatli olacağız size mahcup olmayacağız.

"BEŞ YIL BOYUNCA ÇOK GÜZEL HİZMETLER SUNDUK"

Tabi beş yıl boyunca çok güzel hizmetler sunduk. Kreşinden, bölgesel istihdam ofisine, İSMEK'ten, caddeye yol yapım işlerinden, köylere ilettiğimiz hizmetlerimize tarım desteklerimize, altyapıya, üstyapıya, İSKİ çalışmaları, doğal gaz çalışmaları her konuda gerçekten özenli çalışmalar yürüttük. Özellikle Çatalca'nın 16 mahallesinde olan altyapı eksikliğinden dolayı yaşanan çok yoğun su baskınları olduğunu da biliyoruz. Bu konuda bu yapacağımız yatırım inşallah kalıcı çözüm getirecek bu sorunlara. Muhtemel can kayıplarına, mal kayıplarına artık Çatalca'da da hiç yaşamayacağız. İstanbul'un her noktasına bu konuda değindik. Özellikle atık su kaynaklı kirliliği ortadan kaldıracağız. Bu köylerden doğan o kirlilik hatlarını ayıracağız ve ne Karadeniz'e ne de Büyükçekmece Gölü'ne herhangi bir atık su gitmeyecek. Çevre temizliğini çok önemsiyoruz. Arıtma tesislerinin yükünü hafifletiyoruz. Yağmur sularının en temiz şekilde göle denize ulaşmasını sağlıyoruz. Çatalca'yı yeterli altyapıya kavuşturana kadar bu kardeşiniz Çatalca'daki bütün yatırımları hızlıca bitirmeye devam edecek. Hepinize söz veriyorum.

"ÇATALCA'NIN YEDİ TANE KÖY PARKINI PIRIL PIRIL HALE GETİRDİK"

Yetersiz altyapı pek görünmez, hissedilmez ama aslında hem sizin yaşamlarınızı hem de şu pırlanta gibi güzel çocuklarımızın geleceklerini karartır, onları sağlıklarını tehdit eder. O bakımdan biz sizin hiçbir zaman gözünüzü boyayan işler yapmayacağız. Biz size faydalı işler yapacağız. Görmeyeceksin ama toprağın altında size hayatınızı güzelleştirecek, hayatınızı, yaşamınızı kaliteli hale getirecek yatırımları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bakın bugün Çatalca'nın yedi tane köy parkını pırıl pırıl hale getirdik sizlerin hizmetine kavuşturuyoruz. Tabi şunu söyleyeyim bu köylerin dışında geniş kapsamlı revizyonlarla Çatalca'nın bütün köylerini elden geçireceğiz. Bugün Çiftlikköy, Başakköy, Karacaköy, Belgrad, İnceğiz ve Elbasan'da bu hizmetlerimiz, vatandaşlarımızla buluştu ki bundan sonra da bunun daha güzellerini yapmaya devam edeceğiz. Daha Yenice köyünde de muhtarımızdan gelen taleple yeni bir park yaptık. İnşallah orayı da Yenice'deki hemşerilerimiz beğenmiştir. Yine geçtiğimiz yıllarda da yaptığımız ve geliştirdiğimiz bu parkların her birisini daha da arttıracağız.

"SİZLERİN EMANETİ OLAN BU KUTSAL ŞEHRE HİÇ İHANET EDİLMEZ"

Bizim bakış açımız şu. insana saygı duyacaksın, yaşadığımız bu şehre de özen göstereceksin. İnsanlarımızı dinleyeceğiz, onların ne dediklerini duyacağız, ona göre sorunlarına çözüm ulaştıracağız. Çözemeyeceğimiz bir sorun ise niçin çözülemeyeceğini anlatacağız. Bizim hiçbirimizden gizlimiz, saklımız yok. Biz neyi biliyoruz? Sizin adınıza görev yaptığınızı biliyoruz. Biz sizlerin şehri emanet ettiği insanlarız. Ben de öyleyim Erhan başkan da öyle. İhanet emanete edilmez. Hele hele sizlerin emaneti olan bu kutsal şehre hiç ihanet edilmez. O bakımdan bu şehre Allah'a şükür hep koruyucu gözle baktık, hep iyi işler, güzel işler yapma gayretinde olduk olmaya devam edeceğiz. Yüz milyonlarca liralık temel atma töreni yapıyoruz. Onlarca parkın açılışını ve temel atma süreçlerini yürüttük, yürüteceğiz. İşte bugün Çatalca'da onun için bir aradayız. Bakın söyleyeyim anlayışımızda şu var. Bir liralık işte bir milyar liralık işte birbirinden çok farklı değildir. Çünkü bizim baktığımız pencere şu. Milletin parasını kullanıyoruz. Milletin parasıyla sizlere faydalı işler yapıyoruz. Yani milletin parasını kurşuna kadar millete veriyoruz. Bu bizim en asil yolculuğumuzdur.

"BİZİM BU SORUNLARI ÇÖZMEYE VE AŞMAYA GÜCÜMÜZ YETER"

Erhan başkanım çok güvendiğimiz, çok çalışkan olduğunu bildiğimiz, sizin Çatalca'ya ne kadar titizlendiğinizi biliyorum, o da en az sizin kadar titizleniyor. Konularına çok hakim caddesini, sokağını, köyünü, mahallesini biliyor. Aile aile sizin tanıyor. Biraz önce toplantılar yaptık bu şehri çok geniş sıkıntılarıyla teslim aldı problemleri var. Ama inşallah her birini çözeceğiz. Göreceksiniz Allah'ın izniyle sorunların her birini beraber çözeceğiz. Tabi mazeretimiz yok. Evet sorunları tespit edecekler size anlatacaklar. Belediyenin borcu neydi? Hangi eksikler yapıldı? Hangi hatalar yapıldı? Hangi işler yapılırken vatandaşa bilgi verilmedi bunları tek tek sizinle paylaşacak ama hiçbirisi bizim başarımızın önündeki bir engel değil. El ele, kol kola, sizin de o manevi gücüyle bizim bu sorunları çözmeye ve aşmaya Allah'ın izniyle gücümüz yeter. Hiç endişeniz olmasın.

"ÇOK ŞEY KONUŞTUK"

Çok şey konuştuk, sokak hayvanlarını konuştuk, köylerin tarım desteğini arttırılmasını konuştuk. Aynı zamanda Çatalca'ya örnek kentsel dönüşümle ilgili süreci konuştuk. Fevzi Çakmak Ormanı'nın bu şehre pırlanta gibi bir orman kazandırılması için çalışmaları konuştuk. Yine yine özellikle Kalecik bölgesindeki eski tarihi eserlerin yeniden yapılmasını güzelleştirilmesini konuştuk. İnceiz Mağarası'nın çok daha nitelikli bir şekilde hizmet alanına dönüştürülmesini konuştuk. Köy merkezlerimizi imar düzeni planının hızlıca çok özenli bir şekilde tasarlanıp köylü vatandaşlarımızın geleceklerini görecekleri bir seviyeye taşınmasını konuştuk. Biz size en kısa zamanda İstanbul'un en güzel yaşam merkezlerinden birisinin yani kültür merkezlerinden birisinin nasıl hızlıca yapıp bu şehrimizin insanlarına kazandırılmasını konuştuk. Sizi kültürle, sanatla, eğitimle buluşacağınız sanatçıların geleceği sahnelerinin olduğu, tiyatroların olduğu bir alana kavuşturmanın da hızlıca adımlarını atmayı konuştuk. Bunların her birisi bizim yapacağımız işler göreceksiniz. Aradan beş yıl geçecek inşallah görevimiz dönem biterken sizin huzurunuza geldiğinizde hem seçim öncesi söylediklerimi hem de bugün burada söylediklerimi hatırlayacaksınız. Diyeceksiniz ki İmamoğlu hemşehrimiz, İmamoğlu kardeşimiz, İmamoğlu arkadaşımız Erhan Başkanımızla birlikte söylemişti yaptı. Bizi oraları kazandırdı diyeceksiniz. Hiç endişeniz olmasın

"BİZİMLE BİRLİKTE BAŞARILI OLMAK ZORUNDALAR"

Ben bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yolculukta emek veren bütün yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çatalca'nın güzel muhtarlarına bizimle birlikte iş birliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Hep beraber çok daha güzel işler yapacağız. Tabi bugün Erhan başkanımız, belediye başkanımız yalnız değil komşu belediye başkanımız Beylikdüzü'nden Mehmet Murat Çalık başkanımız geldi. Ona da ayaklarına sağlık. Belediye başkanlarımız özellikle söylüyorum çünkü. Bizimle birlikte başarılı olmak zorundalar. Enerjisi yüksek ve hiç beklenmediği halde başarılı bir seçim sonucuyla Amasya Belediye Başkanımız da Amasya'dan buraya gelmiş Turgay Başkanımız ona da hoş geldiniz demek istiyorum. Hem Mehmet Çalık başkanımızı hem Turgay Başkanımızı yanımıza davet edeyim, ilçe başkanlarımızı davet edeyim. Sonra muhtarlarımız, İSKİ Genel Müdürümüz, yöneticilerimiz, genel sekreterimiz hep beraber burada sizi selamlayalım. Bugün de beni yalnız bırakmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık iyi ki varsınız Sizlere mahcup olmayalım. Hep beraber ne yapacağız? Tam yol ileri diyeceğiz. Çatalca'nın geleceğinden hiç şüphe duymayın.

ÇATALCA'DAKİ SU BASKINLARI ÖNLENECEK

Dr. Başa'nın verdiği bilgilere göre; bölgenin karışık sistem çalışan hatları üzerindeki yağmur suyu yükü kaldırılarak, arıtma tesislerine gelen yük azaltılacak, yağışlı havalarda meydana gelen su baskınları önlenecek. Ayrıştırılan atık su ve yağmur suyu kanalları ile Karadeniz'e ve Büyükçekmece Gölü'ne bölgeden karışan atık sular engellenecek. Böylece bölgede yaşanan su baskınlarının ve atık sulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçilecek. Projenin tamamlanmasıyla, bu sorunlar kalıcı olarak ortadan kalkacak. Proje kapsamında; 30 kilometre atık su kolektör ve şebeke kanalı, 17 kilometre yağmur suyu kanalı ve 3 adet foseptik yapısı imalatları yapılacak.