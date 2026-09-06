İmamoğlu, Çelik'in tutuklanmasına tepki gösterdi, 87 milyonu düşünmeye davet etti - Son Dakika
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İmamoğlu, Çelik'in tutuklanmasına tepki gösterdi, 87 milyonu düşünmeye davet etti

İmamoğlu, Çelik\'in tutuklanmasına tepki gösterdi, 87 milyonu düşünmeye davet etti
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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu ülkede vicdan, ahlak, adalet yaşıyorsa 87 milyonu düşünmeye davet ediyorum" dedi.

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in tutuklanmasına tepki göstererek, "Bu ülkede vicdan, ahlak, adalet yaşıyorsa 87 milyonu düşünmeye davet ediyorum" dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk kadınına yakışan vicdanı, erdemi, dürüstlüğü, mertliği gösterdi diye mi Amine Cansu Çelik'i hapse attınız? 3 yaşındaki bebeğini hiç düşünmeden, bir oy için hürriyetini çaldınız! Bu nasıl bir zulüm? Siz kimsiniz? Ne ara türediniz? Bu milletin iradesine, irfanına, iffetine, demokrasi ve hürriyete olan inancına, geleceğine karşı; bu kadar zulme ve ihanete ne uğruna cesaret edebildiniz? Kimsiniz siz? İnsan biraz haya eder. Milletten utanmıyorsunuz onu anladık. Allah korkunuz da mı kalmadı?

Sinem Dedetaş'ı hapse attınız. Kız çocuklarının 'Ben belediye başkanı olacağım' hayallerini benzin döküp yaktınız. Ne için? Erdoğan Üsküdar'ı istemiş… Üsküdar'ı kaybetmeyi kendine yedirememiş. Üsküdar sizin tapulu malınız mı? Bu ülkede vicdan, ahlak, adalet yaşıyorsa, ölmemişse şayet; 87 milyonu düşünmeye davet ediyorum. Bu menfaatçi, pervasız düzene cevap verme zamanı gelmiştir! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, Çelik'in tutuklanmasına tepki gösterdi, 87 milyonu düşünmeye davet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu, Çelik'in tutuklanmasına tepki gösterdi, 87 milyonu düşünmeye davet etti - Son Dakika
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