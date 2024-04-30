İmamoğlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen\'i tebrik etti

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'e tebrik ziyaretinde bulundu. "Belediyelerimizde, değişim sürecinde dikkat etmemiz gereken çok önemli hususlar var" diyen İmamoğlu, "Elbette bir hizmet farkı yaratmamız lazım. Bizden vatandaşın beklediği bu. Tabii burada yüksek ilgi, ayrımcılık yapmamak, bir de gerçekten hizmet verirken topyekun, tüm karma duyguları içinde tutan, nitelikli, liyakatli, ahlaklı davranan herkesin bizimle yol yürüyebileceğini ispat eden, hassas bir dönemi yöneteceksiniz. Bu kapsamda, başkanlarımıza çok güveniyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden başarıyla çıkan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'e tebrik ziyaretinde bulundu. Özmen'i makam odasında tebrik eden İmamoğlu, Başkan'a ve ekip arkadaşlarına başarı dileklerini iletti.

"EYÜPSULTAN KEŞFEDİLDİKÇE, YAPACAK ÇOK İŞİMİZ OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Eyüpsultan'ın İstanbul'un odağındaki ilçelerinden biri olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, "Hassasiyetimiz yüksek. Geçtiğimiz 5 yılda da özellikle hizmetlerimizi verirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, çok cömert davrandığımızı düşünüyorum. Çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Ama Eyüpsultan keşfedildikçe, aslında yapacak çok işimiz olduğunun da farkındayız. Bu yönüyle çok uyumlu, karşılıklı diyaloğu en üst seviyede tutan hem Eyüpsultan'ın maneviyatına hem buranın tarihi dokusuna, İstanbul'un böyle geçmişten bugüne gelen ayrılmaz bir parçasına dönük hassasiyetimizi gösteren, güzel bir hizmet dönemini birlikte yapacağımıza inanıyorum. Sizin de hassas kamu deneyiminizin buraya yansıyacağından hiç kuşkumuz yok" dedi.

"ALLAH UTANDIRMASIN"

"Belediyelerimizde, bu değişim sürecinde dikkat etmemiz gereken çok önemli hususlar var" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Elbette bir hizmet farkı yaratmamız lazım. Bizden vatandaşın beklediği bu. Tabii burada yüksek ilgi, ayrımcılık yapmamak, bir de gerçekten hizmet verirken, topyekun tüm karma duyguları içinde tutan, nitelikli, liyakatli, ahlaklı davranan herkesin bizimle yol yürüyebileceğini ispat eden, hassas bir dönemi yöneteceksiniz. Bu kapsamda, başkanlarımıza çok güveniyoruz. Tabii sizinle 5 yıllık sıkı bir yol arkadaşlığımız var. Dolayısıyla en örnek hamleleri ya da en örnek çalışmaları beklediğimiz başkanlarımızdan birisi de sizsiniz. Bizim de en üst seviyede takibimiz, yol arkadaşlarımızla ilçemize olan ilgimiz devam edecek. Umuyorum 5 yıl sonrasında Eyüpsultan halkımız hem Eyüpsultan Belediyemizi, sizi, ekibinizi hem de Büyükşehir Belediyemizin sizlerle olan uyumunu alkışlayan bir süreci hep beraber yaşarız. Başarılar dilerim. Allah utandırmasın. Size ve bütün arkadaşlarınıza yolunuz açık olsun, diyorum.

ÖZMEN: "EYÜPSULTAN'I HAK ETTİĞİ DEĞERE ULAŞTIRMA NİYETİMİZ VE GAYRETİMİZ VAR"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen da İmamoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

"Eyüpsultan Belediye Başkanı olarak sizi karşılamaktan heyecanlanıyorum. 2019'da sizi, İGDAŞ Genel Müdürü olarak karşılamıştık. O zaman da çok heyecanlıydık, güzel işler yapmak konusunda hevesimiz ve umudumuz vardı. Çok şükür ki, 5 yıl boyunca, 16 milyon İstanbulluya ve size mahcup olmadan, çok güzel işler yaptığımıza inanıyoruz. Şimdi, Eyüpsultan Belediyesi olarak, Eyüpsultan Belediye Başkanı olarak sizi ağırlamaktan, büyük onur duyuyorum. Geçmiş 5 yılda, ben buraya geldiğim kısa süre içerisinde belediyemizde ve ilçemizde yapılan süreçlere baktığımda, sizin bundan evvel her yerde ısrarla vurguladığınız gibi, bütün İstanbul'da ayrım gözetmeksizin hizmet götürmek konusundaki o yaklaşımın geçtiğimiz 5 yıldaki yansımalarını buradaki birçok işte gördük. Ama inanıyorum ve sizlerin önderliğinde, Büyükşehir'in koordinasyonunda ve desteğiyle Eyüpsultan'da, Eyüpsultanlılara çok güzel hizmeti önümüzdeki 5 yılda yapacağız. Eyüpsultan'ı gerçekten hak ettiği değere ulaştırma niyetimiz, gayretimiz var. Ama inşallah başarılı olacağız."

İmamoğlu ve Özmen, Eyüpsultan'ın sorunlarına ve çözüm yollarına dönük ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.