İmamoğlu: Hatay ve 11 Şehri Kalkındıracağız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu: Hatay ve 11 Şehri Kalkındıracağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'da yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde yaşanan acılara duyduğu empatiyi dile getirerek 11 şehri kalkındırma sözü verdi. İnsan hakları ve demokrasi mücadelesine vurgu yapan İmamoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

09.11.2024 22:05  Güncelleme: 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Deprem bölgesinde bu büyük acıyı yaşayan acısı büyük insanlara mahcup olmak istemediğinin altını çizen Ekrem İmamoğlu, başta Hatay olmak üzere 11 şehri kalkındıracaklarını vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hatay programının son ayağı Samandağ oldu. Samandağ'da Hızır Türbesinin yanına, İBB tarafından yaptırılan Hızır Parkı'nın açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Samandağlılar yoğun ilgi gösterdi. Açılışta "Samandağ halkı seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı. Bu memleketin üstüne yığılan moloz yığınını hep beraber kaldıracaklarını söyleyen İmamoğlu, Samandağ halkının, gönlünde bambaşka olduğunu belirtti.

"Dilinizde sitem içinizde hüzün var"

Deprem bölgesinde bu büyük acıyı yaşayan acısı büyük insanlara mahcup olmak istemediğinin altını çizen Ekrem İmamoğlu, "Allah bizi mahcup etmesin. Eski günlerden daha iyi günlere kavuşmak için daha iyi mücadele vereceğiz. Dilinizde sitem içinizde hüzün var. Siz bir an önce sözler yerine getirilsin istiyorsunuz. Biz de şöyle bakıyoruz meseleye. 6 Şubat depremi gördük ama biz bu kadar tedbirsiz olamayız, bu kadar yalnız kalamayız" şeklinde konuştu.

"101 yıldır Cumhuriyetle hak hukuk mücadelesi veriliyor"

11 ilde yaşanan depremin ne kadar hazırlıksız olunduğunu gösterdiğini, bu depremlerde on binlerce insanın yaşamını yitirdiğini vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu: "Bir canın bile yandığı zaman üzülüyoruz ama biz on binlerce can yitirdik. Bu güzel ortamın var olması Refik başkanla başlattığımız süreç, Emrah başkanla devam ediyor. Onlar emanetçi koltuk sahibi değil benim olduğum gibi. Başkanımız yapılan iyi şeylere teşekkür edecek yeni işler yapacak. Bir gün gelecek emanet edecek benim edeceğim gibi. 101 yıldır cumhuriyetle hak hukuk cumhuriyet özgürlük mücadelesi veriliyor."

"Ekrem'i bir davadan dolayı siyasi yasaklı yapacaklarmış vız gelir tırıs gider"

Hızır aleyselam gibi cennet vatan istediklerinin altını çizen Ekrem İmamoğlu, siyasetin kendisi için hizmette araç olduğunu söyledi. Bu vatanın birlik beraberliğinin önüne kimse kendisini ve partisini koyamaz gerektiğini belirten İmamoğlu, devamla şunları kaydetti: "Bundan sonra ışığımız bilim olacak. Fikri hür vicdanı hür nesillerle yol yürüyeceğiz. Ekrem'i bir davadan dolayı siyasi yasaklı yapacaklarmış vız gelir tırıs gider. Kendinize güvenin ben kendime güveniyorum. Bu millet bir kişinin partizanlığına siyasi baskısına oy vermez."

"İnsan hakları için sonsuz mücadele edeceğim"

İmamoğlu, haksız hukuksuzluklarla uğraşıldığını, kayyum uygulaması ile insanların hakkına hukukuna müdahale eden anlayışa karşı demokrasi ve insan hakları için sonsuz mücadele vermeye kararlı olduğunu belirtti.Hatay dahil 11 şehri kalkındıracaklarını söyleyen İmamoğlu, "Günün biri yerinde bir akşam üstü burada yürümek benim için dünyanın en büyük mutluluğu. Bana oy verenler vermeyenler ayrımı yapılamaz. Bu ülkenin her parçası bize ait. Hatay ve 11 şehrimizi kalkındıracağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Demokrasi, Politika, Deprem, Güncel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu: Hatay ve 11 Şehri Kalkındıracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:53 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı
19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin davasında 3. gün İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim Narin davasında 3. gün! İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
08:44 Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu
08:30 Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
08:19 Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 23:33:44. #1.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu: Hatay ve 11 Şehri Kalkındıracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.