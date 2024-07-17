İBB Başkanı İmamoğlu, Galeri Beylikdüzü Görsel Sanatlar Yarışması Ödül Törenine Katıldı

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Galeri Beylikdüzü Görsel Sanatlar Yarışması" ödül törenine katıldı. "Gerçekten bir toplumun zenginleşmesi, güzelleşmesi, barışla, huzurla hayata bakabilmesinin çok önemli kaynağıdır, kültür sanat" diyen İmamoğlu, "Yaşamsal olarak buna gerçek anlamda inanan, anlayan bir toplum oluştuğu takdirde, hiç kimse o toplumun hayata olan tutkusunu, yaşama sevincini, birbirine olan sevgisini, saygısını, toleransını, hoşgörüsünü asla yıkamaz. Ben inanıyorum ki bu toplum bunu hak ediyor. Milletçe kültürün, sanatın çok zenginleştiği bir geleceği hep beraber oluşturalım ve birer parçası olalım istiyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kültür sanat yaşamına yeni bir soluk getiren Galeri Beylikdüzü'nde düzenlenen "Görsel Sanatlar Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı. Görsel sanatlar alanındaki güncel çalışmalar için alan açmak ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla ilk kez düzenlenen ve 500 kişinin başvurduğu "Galeri Beylikdüzü Görsel Sanatlar Yarışması" kapsamında oylamalarla seçilen ilk 30 sanatçının eserlerinden oluşan sergi; Türkiye'nin birbirinden farklı illerinden genç sanatçıların disiplinler arası eserlerine ev sahipliği yapıyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Batı İstanbul Eğitim ve Kültür Sanat Vakfı temsilcisi Neslihan Yakupçebioğlu'nun ev sahipliğini yaptığı törende İmamoğlu'na eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP Parti Meclisi Üyesi Cem Aydın da eşlik etti.

Galeri Beylikdüzü'nde sergilenen eserler için heyecan duyduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Beylikdüzü'nde kendi evimizde kendi galerimizde"

"Bu güzel buluşmayı Beylikdüzü'nde kendi evimizde kendi galerimizde yapıyor olmak herhalde benim için en güzel anlardan biri olsa gerek. Bu bağlamda her yönüyle bize katkı sunan, bu işin içinde olan tüm sanat dostlarına, yöneticilere herkese yürekten teşekkür ederim. Elbette değerli Beylikdüzü Belediyemize, kıymetli başkanımıza iş birliği için de teşekkür ediyorum ve burada güzel bir iş birliği alanı oluştuğunu da görüyorum. Her zaman sanata dair düşkünlüğünü ve ona dair çabasına emeğine şahitlik ettiğim ve gerçekten bir yerel yönetici şahsiyeti, kimliği olması itibarıyla da bugün aramızda bulunduğu için Hasan Akgün Bey'e de teşekkür ederim. Değerli parti meclisi üyemize Cem Bey'e bulundukları için ve değerli sanatçılarımıza, konuklarımıza, hepinize ayrı ayrı teşekkürler.

"Dilek sever olarak burada bulunmaktan mutluyum"

500 yüze yakın katılımın olduğu bir yarışmadan bahsediyoruz. Benim için çok değerli. İçeride de 30 eser sergilenecek. 30 sanatçı ve sanatçılarımız, genç sanatçılarımızın katılımın da öyle olduğunu öğrendim. Böyle bir kadın erkek eşit yoğunluğuyla katılmaları ve bu sürecin içinde olmaları beni çok çok mutlu etti. Emek veren çok değerli jüri üyelerimize açıkçası yürekten teşekkür ediyorum. Bütün bu yönüyle beraber inşallah birazdan içeride heyecanla 30 eseri göreceğiz ve gururlanacağız. Biz bu yolculuğu başta tariflerken buranın en titiz şekilde hazırlanmasıyla nasıl yönetici yönetileceğiyle ilgili nasıl bir mekan olacağı, insanlarla buluşacağı, çocuklara, gençlere ilham vereceği noktasında gerçekten çok özel düşüncelere başvurduk. Bir arada konuştuk, hep beraber düşündük. Bu yönde attığımız adımlarda hep beraber konuşup, beraber yol aldığımız bu değerli mekanın oluşumunda sevgili eşime Dilek İmamoğlu'na hem bir sanatsever olarak bir Ekrem sever olarak teşekkür ediyorum, onu söyleyeyim yani. Serginin önünde bile durunca insana ilham geliyor böyle. Yapacak bir şey yok. Ben de Dilek sever olarak burada bulunmaktan elbette mutluyum.

"Sınırları aşan sanatçılar olsunlar ve dünyaya ilham versinler"

Gücümüz var oldukça kültürün sanatın yanındayız ve burada da böylesi buluşmalar inşallah ilerleyen yıllarda yaş aldıkça beşinci, onuncu, yirminci, otuzuncu devam eder gider. Biz de gururlanırız. Sanatçılarımız da dünyanın en güzel, en önemli eserlerine imza attıkça bir gün Beylikdüzü'nde böyle bir mekanda başkanımızla birlikte yarışmanın içinde olmuştum diye bizi anarlar, bize bu yeter. Onlara bir tebessüm vermek, onlara bir yolculukta cesaret katmak bu bize yeter. İnşallah sanatlarıyla, eserleriyle sınırları aşan sanatçılar olsunlar ve dünyaya da ilham versinler. Gerçekten bir toplumun zenginleşmesi, güzelleşmesi barışla, huzurla hayata bakabilmesinin çok önemli kaynağıdır, kültür sanat. Yaşamsal olarak buna gerçek anlamda inanan, anlayan bir toplum oluştuğu takdirde hiç kimse o toplumun hayata olan tutkusunu, yaşama sevincini birbirine olan sevgisini, saygısını, toleransını, hoşgörüsünü asla yıkamaz. Ben inanıyorum ki bu toplum bunu hak ediyor. Milletçe kültürün, sanatın çok zenginleştiği bir geleceği hep beraber oluşturalım ve birer parçası olalım istiyorum.

"Beylikdüzü 2014 yılından bu yana sanatla iç içe olan bir kent"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da "Bugün burada Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kurucusu ve onursal başkanı olduğu Batı İstanbul Eğitim ve Kültür Sanat Vakfı'yla birlikte hayata geçirdiğimiz Galeri Beylikdüzü, ne mutlu ki ilk meyvelerini vermek üzere. Kadim İstanbul'umuzun kültür sanat yaşamına yeni bir soluk getiren Galeri Beylikdüzü'nü ilçemize kazandıran kıymetli başkanım, Ekrem Başkan'ımıza yürekten teşekkür ediyorum. Artık Beylikdüzü 2014 yılından bu yana sanatla anılan, sanatla iç içe olan bir kent olmaya başladı. Bu yıl birincisini düzenlediğimiz bu yarışma sanat camiası açısından da aslında çok kıymetli ve önemli. Birbirinden değerli ve kıymetli eserler ortaya çıktı. Genç sanatçılar için genç yetenekler için çok önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Yarışmaya başvurup sergilenme hakkı kazanan 30 sanatçımızı yürekten tebrik ediyorum. Eserleri gördükçe jüri üyelerinin ne kadar zorlandığını da tahmin edebiliyorum" diye konuştu.

"Farklı bakış açılarını görünür kılmayı hedefliyoruz"

Batı İstanbul Eğitim ve Kültür Sanat Vakfı temsilcisi Neslihan Yakupçebioğlu ise "Toplumumuzun sanatla olan bağını güçlendiren ve erişimini kolaylaştıran sanatçıyı destekleyen bir sanat merkezi olmaya devam edeceğiz. Galeri Beylikdüzü'ne sadece toplu okul ziyaretlerimizden 10 binin üzerinde öğretmen ve öğrenci sergi ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Görsel sanatlar yarışmamıza Türkiye genelinde gösterilen yoğun ilgiden dolayı da çok mutluyuz. Görsel sanatlar alanındaki güncel çalışmalara alan açmak ve genç sanatçılara destek vermek amacıyla başlattığımız bu yarışmayı her yıl düzenleyerek farklı bakış açılarını görünür kılmayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından yarışmanın birincisi Mekin Avras, ikincisi Deniz Varlı ve üçüncüsü Yaren Yibri; İmamoğlu, Dilek İmamoğlu, Çalık, Akgün, Aydın ve Yakupçebioğlu'nun elinden ödüllerini aldılar. İmamoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra sergiyi gezdi.