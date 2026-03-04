CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingine Binlerce Vatandaş Akın Etti: Silivri Zindanlarını Kıracağız - Son Dakika
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingine Binlerce Vatandaş Akın Etti: Silivri Zindanlarını Kıracağız

04.03.2026 22:33  Güncelleme: 23:12
CHP'nin İstanbul Eyüpsultan-Kağıthane'de düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine binlerce vatandaş katılarak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Mitingde vatandaşlar, İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebinde bulundular.

(İSTANBUL)- CHP'nin İstanbul Eyüpsultan- Kağıthane'de düzenlendiği  "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan bir vatandaş, "Biz İmamoğlu için geldik buraya. Silivri zindanlarını kıracağız. İşte diploma, işte adalet, işte cumhurbaşkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 94'üncüsü İstanbul Eyüpsultan-Kağıthane'de düzenlendi. Binlerce İstanbullu mitinge akın etti.

Mitinge katılan bir vatandaş, "Ekrem İmamoğlu'na destek için buradayız. Sonuna kadar yanındayız" dedi.

"Düş yakamızdan Erdoğan"

Başka bir vatandaş ise, "Ben sadece şunu söylemek istiyorum: Düş yakamızdan Erdoğan" ifadelerini kullandı.

"Her şey çok güzel olacak"

Bir diğer vatandaş da, "Bu eylemlere seve seve geliyorum. Her zamanda geleceğim. Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

"Biz İmamoğlu için geldik buraya"

Başka bir vatandaş ise, "Biz İmamoğlu için geldik buraya. Silivri zindanlarını kıracağız. İşte diploma, işte adalet, işte cumhurbaşkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu" dedi.

"Çarşıya çıkamıyorsun, pazara çıkamıyorsun, markete giremiyorsun"

Emekli olduğunu belirten bir başka vatandaş da, "Ekrem İmamoğlu için geldik buraya; sonuçta cumhurbaşkanımız olacak. Emekliyim, 20 bin lira alıyorum. Geçinemiyorum. Her şey bitik. Ne yapacağız bilmiyorum. Çarşıya çıkamıyorsun, pazara çıkamıyorsun, markete giremiyorsun, yangın yeri. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"İnşallah yine gülen biz olacağız"

Bir başka vatandaş ise mitinge gelme gerekçelerini sıralayarak, "Hepimiz destek vermek için, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğumuz için geldik. Ona destek vermek için her zaman yanındayız. İnşallah yine gülen biz olacağız. İnşallah her şey çok güzel olacak hepimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için. Onun için buradayız" dedi.

"Emek için, işçiler için buradayım"

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'i anan bir başka vatandaş ise şöyle konuştu:

"Hak, hukuk, adalet, emek için, işçiler için buradayım. Öğretmen öldürüldü, ona sahip çıkalım. Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum. Yanındayız"

"Geçinemiyoruz"

Geçinemediğini belirten başka bir vatandaş da, "20 bin lira alıyorum. Geçinemiyoruz ki. Geçinmeye çalışıyoruz. Karı koca emekliyiz. O biraz yardımcı oluyor. Kiramız yok ama yanımızda, yöremizdeki arkadaşlarımız gerçekten zor durumda" ifadelerini kullandı.

"Hak, hukuk, adalet için buradayız"

Bir başka vatandaş ise, "Hak, hukuk, adalet için buradayız. Belediye başkanlarının adaletsiz bir şekilde yargılandıklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

