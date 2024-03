İBB Başkanı İmamoğlu, Şehit Yakınları ve Gazilerle İftar Programında Buluştu

Güncel

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit yakınları ve gazilerle iftar programında buluştu. İmamoğlu, "Kahraman şehitlerimizin yakınları ile gazi ve yakınlarının her zaman yanında değil; en yakınında, bize ihtiyaç hissetmeden yanlarına koşup giden olmak zorundayız ve olacağız." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Şişli'deki bir otelde düzenlenen iftar öncesi konuşan İmamoğlu, birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Ramazanda tüm ailemizle açtığımız orucun, yaptığımız iftarın tadı hiçbir yerde yok. Çünkü biz büyük bir ailenin fertleriyiz. Bu vatan uğruna canını hiçe sayan aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ailesi ailemizdir, kardeşleri kardeşlerimizdir. Çocukları, bize teslim edilmiş en değerli emanetlerdir, evlatlarımızdır. Bugün hep birlikte bu sofrada olmamız için canını ortaya koyan kahramanlarımıza minnettarız. Vefa göstererek dünü unutmadan geleceğe bakmak neden bu kadar önemlidir, bilir misiniz? Çünkü geçmişte yaşanan zorlukların farkına varmazsak, tarihimizi bilemezsek bugünün kıymetini bilmemiz mümkün değil. Bilemeyiz kıymetini, anlayamayız. Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmetle, minnetle anmak istiyorum. Ruhları şad olsun. Çünkü Çanakkale'de dünyanın en büyük donanmasına, yedi düvelden toplanmış gelmiş ordulara karşı verdiğimiz mücadelede o genç subay ve onun kahraman askerleri olmasaydı bugün burada bizim bu sofrayı paylaşıyor olmamız mümkün değildi. Onun için ruhları defalarca şad olsun. Onlara minnet duyuyoruz. Bütün şehitlerimizin önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Vatan için canını ortaya koyanlar sayesinde bugün bu sınırlar içerisinde kardeşçe, huzur içerisinde yaşıyoruz.

"MİNNETİMİZİ ÖDEMENİN İMKANI OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerine dediği gibi 'Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın'. İşte Mehmetçik dün olduğu gibi bugün de egemenliğimizin, bağımsızlığımızın en önemli teminatıdır. Üstelik yalnızca vatan sınırları dahilinde değil, çevremizdeki tüm coğrafyaya barışı ve istikrarı getirebilecek yegane güçtür. O yüzden onlara ve onların bize bıraktığı emanetlere gözümüz gibi bakmak, her anında onların yanında olmak boynumuzun borcudur, vatandaşlık borcudur, milletimizin tamamının en büyük borcudur. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği'nin İstanbul şubesi binası da şehrimize hayırlı hizmetleriyle birlikte hayırlı ve uğurlu olsun. Yine önümüzdeki günlerde Kartal'da sosyal yaşam merkezi içerisinde şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için önemli bir merkezi daha siz kıymetli ailelerimiz için açacağız. Kahraman şehitlerimizin yakınları ile gazi ve yakınlarının her zaman yanında değil; en yakınında, bize ihtiyaç hissetmeden yanlarına koşup giden olmak zorundayız ve olacağız. Sizlere olan minnetimizi ödemenin imkanı olmadığını çok iyi biliyor, bu mübarek günde bu güzel sofrayı sizler, bizlerle paylaştığınız için gerçekten her birinize tek tek, ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun."