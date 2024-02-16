İmralı Adası açıklarında batan kargo gemisinin mürettebatından çekilen görüntülere ulaşıldı - Son Dakika
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İmralı Adası açıklarında batan kargo gemisinin mürettebatından çekilen görüntülere ulaşıldı

İmralı Adası açıklarında batan kargo gemisinin mürettebatından çekilen görüntülere ulaşıldı

Marmara Denizi'nde batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin mürettebatından Hüseyin Tutuk'un gemi batmadan önce çektiği görüntüler bulundu. Geminin enkazına ulaşılmasının ardından yakınları endişeyle çalışmaları takip ediyor.

16.02.2024 20:09  Güncelleme: 20:09
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Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından Hüseyin Tutuk'un gemi batmadan kısa süre önce çektiği görüntülere ulaşıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan geminin mürettebatındaki 6 kişinin yakınları, enkaza 51 metre derinlikte görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından bölgedeki çalışmaları sahilden endişeyle takip ediyor.

Kayıp denizcilerden, söz konusu gemide olaydan 4 gün önce çalışmaya başlayan Tutuk'un, Manisa'da yaşayan ailesine gönderdiği görüntülü mesaj ortaya çıktı.

Tutuk'un, eşine gönderdiği videoda, batmak üzere olan gemiye dolan suyu göstererek, "Allah'ım sen yardım et ya Rabbi, gemi batıyor. 5'inci, 6'ncı elbisem gece 01.00'den bu yana. 6 saattir aynı yerdeyiz." dediği duyuluyor.???????

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat Perşembe günü saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. "Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatı için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İmralı Adası açıklarında batan kargo gemisinin mürettebatından çekilen görüntülere ulaşıldı - Son Dakika
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