İnci Kefali Koruma Çalışmaları Sürekli Devam Ediyor - Son Dakika
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İnci Kefali Koruma Çalışmaları Sürekli Devam Ediyor

İnci Kefali Koruma Çalışmaları Sürekli Devam Ediyor
06.06.2026 09:47
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Van Gölü'ndeki inci kefalinin korunması için jandarma denetimleri aralıksız sürüyor, 66 kaçak avcıya ceza kesildi.

VAN Gölü'nde yaşayan ve üremek için her yıl tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Jandarma ekiplerinin dron ve botlarla yürüttüğü denetimleri Demirören Haber Ajansı görüntüledi. Av yasağının başladığı 15 Nisan'dan bu yana yapılan çalışmalarda 14 ton ölü, 10 ton canlı inci kefali ile 3 bin 600 metre misina ağ ele geçirilirken, 66 kişiye toplam 1 milyon 376 bin lira idari para cezası uygulandı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç ediyor. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere ulaşan balıkların korunması amacıyla uygulanan av yasağı kapsamında jandarma, sahil güvenlik, polis, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

40 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Karadan motorlu ve yaya devriyeler, havadan dronlar, göl ve akarsularda botlar ile termal kameralar kullanılarak yapılan denetimlerde; şu ana kadar 40 olaya müdahale edildi. Çalışmalarda; 14 ton ölü, 10 ton canlı inci kefali, 3 bin 600 metre misina ağ, 23 serpme ağ ve çeşitli av malzemeleri ele geçirildi. Kaçak avcılıkla ilgili 66 şüpheliye toplam 1 milyon 376 bin TL idari para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Bot Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Bendimahi Çayı çevresinde dron desteğiyle botlarla denetim yaptı. DHA ekibinin takip ettiği uygulamalarda ekipler, kaçak avcılığa karşı sulak alanları ve kıyı şeridini titizlikle kontrol etti. Denetimlerde, suya bırakılan bir uzatma ağı ele geçirildi.

İNCİ KEFALİ İÇİN KESİNTİSİZ DEVRİYE

Jandarma Asayiş Bot Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Eroğlu, ekiplerin karadan devriye ekiplerle, sulak alanda botlarla ve havadan dronla yaptığı koruma çalışmalarını anlattı. Eroğlu, "Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı olarak sorumluluk alanı içerisinde bulunan göller, barajlar ve su üstü ulaşıma imkan veren akarsularda emniyet ve asayiş hizmetlerinin yerine getirilmesi, ayrıca sorumluluk alanı içeresinde bin 380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında usulsüz ve kaçak su ürünleri avcılığını önleme faaliyetleri icra edilmektedir. Bu kapsamda Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, inci kefalinin avlanma yasağı dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında İlçe Jandarma Komutanlıkları, Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile diğer birimlerle birlikte koordineli bir şekilde göl kıyı şeridinde ve akarsularda motorlu ve yaya olarak gece gündüz demeden kesintisiz devriye faaliyeti icra etmektedir" dedi.

'POPÜLASYON GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE ARTTI'

Ekiplerin yaptıkları koruma çalışmaları sayesinde inci kefali popülasyonunda artış gözlendiğini söyleyen Kıdemli Başçavuş Eroğlu, "Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı envanterinde bulunan motorlu araçlarımız, şişme botlarımız, teknolojik ekipmanlarımız ve yaya devriye faaliyetlerimiz sonucunda inci kefali avcılığına yönelik usulsüzlüklerin önüne geçilmiş, inci kefalinin nesli korunmuş, popülasyonu gözle görülür bir şekilde artmıştır" diye konuştu.

'KAÇAK AVCILARA FIRSAT TANIMAYACAĞIZ'

Eroğlu, "Balığın avlanma yasağı döneminde Jandarma Asayiş Bot Komutanlığımızca envanterlerimizde bulunan teçhizat ve malzemelerimiz ile 24 saat esasına göre avlanması yasak olan inci kefali balığının popülitesini arttırmak maksatlı göl kıyı şeridinde ve akarsularda devriye faaliyetlerimiz devam etmektedir. Teçhizat ve malzemelerin göl kıyı şeridinde ve karadan etkin bir şekilde kullanılması, inci kefali av yasağı nöbetine destek vermektedir. Jandarma Karakol Komutanlıklarının önleyici kolluk devriyeleri, yol kontrol noktaları ve teknik araçların etkin bir şekilde kullanımı göl kıyı şeridinde ve karadaki destekleriyle birlikte koordineli bir şekilde denetimlere devam edilmektedir. Kaçak balık avcılığı yapan şahıslara fırsat tanınmaması hususunda gayretli ve titiz çalışmalarımıza devam edilmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Van Gölü, Jandarma, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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