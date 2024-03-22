Bursa İnegöl\'de kan donduran kedi katliamı! Annenin kuyruğunu, yavrularının ise başlarını kestiler

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 kedi yavrusunun başı kesilerek telef edilmesiyle ilgili fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ANNENİN KUYRUĞUNU, YAVRULARININ BAŞINI KESMİŞLER

Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak'ta bir sitedeki apartmanın merdiven boşluklarında 6 kedi yavrusu başları kesilerek telef edilmiş, anne kedi ise kuyruğu kesilmiş halde bulundu. Kedileri görenlerin ihbarı üzerine bu adrese polis ekipleri sevk edildi.

SİTEDEKİ VATANDAŞLAR KATLİAMI PROTESTO ETTİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sitede yaşayanlar sitenin girişinde toplanıp olayı protesto etti.