İnegöl'de Odun Toplamak İçin Gittiği Ormanda Hayatını Kaybeden İbrahim Aydın'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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İnegöl'de Odun Toplamak İçin Gittiği Ormanda Hayatını Kaybeden İbrahim Aydın'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

İnegöl\'de Odun Toplamak İçin Gittiği Ormanda Hayatını Kaybeden İbrahim Aydın\'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

İnegöl'ün Dipsizgöl Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Aydın, odun toplamak için ormana gittiği sırada kaybolmuştu. 10 saat süren arama çalışmalarının ardından Aydın'ın cansız bedeni dere yatağında bulundu. İlk belirlemelere göre uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği düşünülen Aydın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

19.07.2024 00:22
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, odun toplamak üzere ormana gittikten sonra bir daha haber alınamayan İbrahim Aydın'ın (76), 10 saat sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

İnegöl'e bağlı kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde oturan İbrahim Aydın, saat 11.00 sıralarında odun toplamak üzere ormana gitti. Akşam olmasına rağmen evine dönmeyen Aydın'ı merak eden ailesi bir süre çevrede arama yaptıktan sonra durumu jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ormanda 150 kişilik ekip ve 2 iz takip köpeği ile 10 saat boyunca arama yapan ekipler, Aydın'ın cansız bedenini evine 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ulaştı.

İlk belirlemelere göre uçurumdan dengesini kaybederek düşerek hayatını kaybettiği ihtimali değerlendirilen 2 çocuk babası Aydın'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Odun Toplamak İçin Gittiği Ormanda Hayatını Kaybeden İbrahim Aydın'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Odun Toplamak İçin Gittiği Ormanda Hayatını Kaybeden İbrahim Aydın'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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