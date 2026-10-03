İngiliz işgalinde karakol ve hapishane olan Okçu Musa İlkokulu eğitime devam ediyor

HAMDİ DİNDİREK/ GÖKÇE KARAKÖSE - Galata'nın tarihi dokusu içinde farklı dönemlerde rahibe okulu, karakol, hapishane, yetimhane ve terzilik okulu olarak kullanılan yaklaşık iki asırlık yapılar, bugün Okçu Musa İlkokulu olarak eğitime hizmet ediyor.

Anadolu Ajansının "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde adını Fatih Sultan Mehmet'in okçubaşısı Okçu Musa'dan alan, farklı dönemlerde inşa edilmiş 3 bloktan oluşan Okçu Musa İlkokulunun geçmişi ve eğitim serüveni anlatıldı.

Okulun bugün kullandığı dört tarihi yapının hangi tarihlerde inşa edildiğine ilişkin kesin bilgiye ulaşılamazken binaların geçmişinin 1850'li yıllara kadar uzandığı değerlendiriliyor.

İlk önce İngiliz rahipleri için lojman olarak inşa edilen yapılar, daha sonra bir dönem "Rahibe Okulu" olarak kullanıldı.

Okulun hemen yanında bulunan ve geçmişinin Cenevizlere kadar uzandığı düşünülen Galata Derneği binası da bölgedeki yapıların çok daha eski dönemlerden izler taşıdığına işaret ediyor.

İşgal yıllarında karakol ve hapishane oldu

İstanbul'un işgal edilmesi, bugün öğrencilerin eğitim gördüğü yapıların tarihinde de farklı bir dönemin başlangıcı oldu.

Okulun mevcut binaları işgal yıllarında İngiliz kuvvetleri tarafından karakol ve hapishane olarak kullanıldı.

İngilizlerin İstanbul'dan çekilmesinin ardından yapıların kapıları bu kez kimsesiz çocuklara açıldı ve binalar bir süre yetimhane olarak hizmet verdi.

Daha sonra "Terzilik Okulu"na dönüştürülen yapılarda eğitim faaliyetleri farklı bir alanda devam etti.

3 okul aynı yapılarda buluştu

"Terzilik Okulu"nun kapanmasının ardından tarihi binalarda Galip Dede İlkokulu, Kuledibi İlkokulu ve Okçu Musa İlkokulu eğitim vermeye başladı.

Bir süre aynı yapıları paylaşan 3 okul, ilerleyen yıllarda Okçu Musa İlkokulu adı altında birleşti.

Okul binaları daha sonraki süreçte Pirireis Ortaokulu ile ortak kullanılmaya başlanırken 1968-1969 eğitim öğretim yılından itibaren Okçu Musa İlkokulu ve Okçu Musa Ortaokulu olarak ikili öğretim sistemiyle eğitime devam edildi.

İlkokul ve ortaokulun 1988-1989 eğitim öğretim yılında birleşmesiyle kurum ilköğretim statüsüne geçti ve Okçu Musa İlköğretim Okulu adını aldı.

Eğitim sisteminde 6287 sayılı Kanun kapsamında yapılan düzenlemeyle ilkokul ve ortaokul kademelerinin birbirinden ayrılmasının ardından okul, 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren Okçu Musa İlkokulu adıyla tam gün eğitim vermeye başladı.

Tarihi yapıları 1993'ten bu yana kültürel sit alanında bulunan Okçu Musa İlkokulunun Galata'nın yüzyıllara uzanan geçmişinin izlerini taşıyan binalarında eğitim faaliyetleri sürdürülüyor.

"21. yüzyılın becerileri olan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Okçu Musa İlkokulu Müdürü Filiz Yıldız, AA muhabirine, okulun adını taşıyan bir cami, bir de caddenin bulunduğunu söyledi.

İstanbul'un işgali sırasında binaların İngilizler tarafından karakol ve hapishane olarak kullanıldığını anlatan Yıldız, İngilizlerin çekilmesinin ardından yapıların yetimhane, daha sonra da "Terzilik Okulu" olarak hizmet verdiğini belirtti.

Meslek hayatının 22'nci yılında 8'inci okulunda görev yaptığını dile getiren Yıldız, tarihi bir yapıda çalışmanın kendisinde farklı duygular oluşturduğunu ifade etti.

Yıldız, şunları söyledi:

"Duygusal anlamda yaşayan bir abidenin içerisinde olmak, sorumluluktan öte insana çok değişik duygular yüklüyor çünkü yürüdüğüm her adımda burası bir tarih ve tarihten her anlamda izler var. İki asırlık dönem olmasına rağmen okulumuz, halen o tarihi dokusunu devam ettirerek sürdürüyor."

Okulun tarihi mirasını geleceğe taşımanın kendisi için büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu vurgulayan Yıldız, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda 21. yüzyılın becerileri olan, analitik, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, işbirliği yapabilen, iletişim becerileri güçlü, dijital okuryazarlık ve üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Galata'nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle çevrili bulunmasını öğrenme fırsatı olarak gördüklerini anlatan Yıldız, "Konumumuzda yer alan müzeleri, tarihi yapıları, sanat mekanlarını ve kültürel miras alanlarını eğitim süreçlerine dahil ederek öğrencilerimizin yaşadıkları çevreyi tanıyan, kültürel mirasına sahip çıkan ve bulunduğu şehrin değerlerini keşfetmeyi bilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, "Geçmişten aldığımız ilhamı çağın eğitim anlayışıyla buluşturarak öğrencilerimizi geleceğe güvenle hazırlıyor ve önce insan olma hedefini baş çerçevemize koyuyoruz." dedi.