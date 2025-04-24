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İngiliz Vekiller Filistin'deki Ayrımcılığı Gözlemledi

İngiliz Vekiller Filistin\'deki Ayrımcılığı Gözlemledi

İngiliz milletvekilleri Batı Şeria'daki yaşamı 'açık hapishane' olarak tanımladı, ayrımcılığı vurguladı.

24.04.2025 11:12
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İşgal altındaki Filistin topraklarını geçen haftaki ziyaretleri sırasında İsraillilerin taciz ve sorgulamalarına maruz kalan İngiliz milletvekilleri Shockat Adam ve Andrew George, Filistinlilerin günlük hayatta uğradıkları ayrımcılık ve baskıyı bire bir gözlemlediklerini belirterek, Batı Şeria'daki yaşam koşullarını "açık hapishaneye" benzetti.

İngiltere Parlamentosunda bağımsız milletvekili Adam ve Liberal Demokratlar Partisi milletvekili George, geçen hafta Filistin'e yaptıkları ziyarette, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden silahlı yerleşimcilerle El Halil kentinde karşı karşıya geldi, bu kişiler tarafından taciz edildi ve onların Filistinlilere saldırdığı anlara da tanık oldu.

Milletvekilleri, ülkeye girişlerinde de İsrailli sınır güvenlik güçleri tarafından sorgulandı ve bir süre sınırda bekletildi.

Bu ziyaretin ardından İngiltere'ye dönen Adam ve George, maruz kaldıkları taciz ve sorgulamaların yanı sıra İsraillilerin Filistin halkına yönelik ayrımcılık ve kısıtlamalarını Londra'da AA muhabirine anlattı.

Adam, ziyaretin amacının işgal altındaki Filistin topraklarındaki günlük yaşamı yerinde gözlemlemek olduğunu söyleyerek, Filistinlilerin yaşamlarının "yürek parçalayıcı ve yıkıcı" olduğunu dile getirdi.

Uluslararası aktörler ve ülkeler olarak özellikle İngiltere'nin tarihi bağları göz önüne alındığında, değişim için harekete geçilmesi gerektiğine değinen Adam, ayrıca Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Adam, "Filistin devletini tanımalı ve uluslararası hukuka uymaya başlayana kadar İsrail'e ekonomik, askeri ve kültürel yaptırımlar uygulamaya başlamalıyız." dedi.

"İsrail askerlerinin ve polisinin desteğiyle saldırganlıklarını sürdürüyorlar"

Adam, İngiliz vekillerin işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaretinde İsraillilerin çıkardığı zorluklara değinerek, şunları aktardı:

"Bizim ziyaretimizden bir hafta önce iki meslektaşımın ülkeye girişine izin verilmedi. Bizde ise sınırdaki kuyrukta bekleyen ve benden birkaç adım önde olan meslektaşım (Andrew George) geri gönderildi. Ben ise yaklaşık 10 dakikalık sorgulamadan sonra içeri alındım ve sonra meslektaşımın tekrar içeri girmesine izin verildi."

Adam, Batı Şeria'yı ziyaretleri sırasında Filistin topraklarını gasbeden silahlı yerleşimcilerle karşı karşıya geldiklerini ve bu kişiler tarafından taciz edildiklerini anlatarak, "Onlar o kadar saldırgandılar ki çok cesur ve güvenle yürüyorlar çünkü omuzlarında açıkça ve özgürce yürüyebildikleri bir silah var." diye konuştu.

Bu kişilerin Filistinli ailelere, "Bu evi alacağız çünkü bu evi bana Tanrı verdi." şeklinde ifadeler kullandıklarını söyleyen Adam, şiddet ve tehdide de başvurduklarını kaydetti.

Yerleşimcilerin, arka planda İsrail askerlerinin ve polisinin desteğiyle saldırganlıklarını sürdürdüğünü vurgulayan Adam, bu kişilerin Filistinlilere yönelik baskılarının sadece sözlü değil, aynı zamanda inançlarıyla da şekillendiğini kaydetti.

" Gazze'ye yardım girişine izin verilmemesi insanlık dışı"

Adam, İsrail'in devam eden yıkıcı saldırılarına ek olarak Gazze'ye insani yardım geçişine izin vermemesine de tepki gösterdi.

Milletvekili Adam, "Bunun kesinlikle insanlık dışı olduğunu düşünüyorum ve şu anda derhal insani yardıma izin vermek için sınırları açmalıyız." ifadesini kullandı.

"Baskı, gözdağı ve tehditleri ziyaret öncesinde tam kavrayamamıştım"

George da Filistin'i ziyaretinden önce sahada gerçekte neler olup bittiğini yeterince kavrayamadığını dile getirdi. George, şöyle devam etti:

"Filistinlilerin ne kadar ayrıştırılmış ve ayrımcılığa uğramış olduklarını, İsraillilerin Batı Şeria'daki yaşamlarını nasıl açıkça kısıtladıklarını ve her gün sürekli olarak yaşamak zorunda kaldıkları baskı, gözdağı ve tehditleri ziyaret öncesinde tam kavrayamamıştım. Bunu bir tür açık hapishane olarak tanımlamanın muhtemelen doğru olacağını söyleyebilirim. Nereye giderseniz gidin kontrol noktaları, sorgulama ve yapabileceklerinizle ilgili kısıtlamalar var."

George, Filistin'deki mevcut duruma ilişkin büyük endişe duyduklarını ve bölgede her gün masum insanların hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

Derhal ateşkes çağrısında bulunduklarını ve bunun sürekli vurguladıkları bir konu olduğunu söyleyen George, İsrail'in, rehinelerin serbest bırakılmasını istiyorsa, barışı inşa etmesi gerektiğini bildirdi.

Milletvekili George, ateşkesin sağlanmasının ve rehinelerin serbest bırakılmasının ön koşul olduğunu belirtti. George, halihazırdaki durumun devam edemeyeceğini, Hamas'ın iletişim kurarak ateşkes için çağrıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiliz Vekiller Filistin'deki Ayrımcılığı Gözlemledi - Son Dakika

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