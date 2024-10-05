İngiltere'de Gazze İçin Büyük Yürüyüş - Son Dakika
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İngiltere'de Gazze İçin Büyük Yürüyüş

İngiltere'de yüz binlerce kişi, Gazze'deki saldırılar için ateşkes ve silah satışının durdurulması çağrısı yaptı.

05.10.2024 20:47
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İngiltere'de yüz binlerce kişi İsrail'in Gazze saldırılarının birinci yılında Gazze'de ve Lübnan'da acil ateşkes ile İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurma çağrısıyla yürüdü.

Başkent Londra'daki Russell Meydanı'nda toplanan eylemciler, yaklaşık 3 kilometrelik güzergahı takip ederek Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde toplandı.

İsrail'in Gazze saldırılarının başlangıcından bu yana bir grup Filistin destekçisi ve barış yanlısı sivil toplum örgütünün çağrısıyla gerçekleştirilen 20'inci ulusal eyleme eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da katıldı.

Eylemciler İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Nehirden denize Filistin özgür olacak", "Elini Gazze'den çek, elini Lübnan'dan çek" ve "Hemen ateşkes" sloganları attı.

Yürüyüş güzergahında toplanan bir grup İsrail destekçisi de karşı eylem düzenlerken polisin ve yürüyüş organizatörlerinin aldığı önlemler sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Filistin destekçisi göstericilerin arasına karışan bazı İsrail destekçilerinin pankartlar açarak yaptığı eylemler ise polisinin aldığı hızlı önlemler sonucu herhangi bir gerginlik yaşanmadan sona erdi.

Yürüyüşün sona erdiği Downin Sokağı girişinde kurulan platformdan göstericilere seslenen Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, son bir yıldır geçen her an İsrail'in bir savaş suçu işlendiğini kaydetti.

Zomlot, Filistin'de 76 yıldır bir etnik temizlik, soykırım ve katliam gerçekleştiğini belirterek, "76 yıldır en temel hakkımız olan özgürlük, kendi kaderimizi tayin etme ve ana yurdumuza dönme haklarımız görmezden gelindi." diye konuştu.

Filistin halkının 3'te 2'sinin yerinden edildiğini kaydeden Zomlot, "İsrail'e bir mesajım var. İşgal ettiğiniz her ülkede kaybedeceksiniz, bombaladığınız her şehirde kaybedeceksiniz, attığınız her bombada kaybedeceksiniz, aldığınız her canda kaybedeceksiniz. Tek bir stratejiniz var o da toplu şiddet. İsrail'in sonsuz işgalden başka bir gelecek vizyonu yok." dedi.

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf da konuşmasında önceki hükümette yer alan Muhafazakar Partili siyasetçilere seslenerek, "Bu yürüyüşleri nasıl nefret yürüyüşü olarak tanımlarsınız? Bu insanlar milletimizin vicdanını temsil etmek için toplandı." ifadelerini kullandı.

Yusuf, her din, ırk ve görüşten insanın Gazze ve Lübnan halkına destek vermek için yürüdüğünü belirterek, "Bugün ve gelecekte sizinle olmaya devam edeceğiz." dedi.

İşçi Partisi Milletvekili Apsana Begum, konuşmasında bazı ülkelerin insan haklarına saygı göstermemekle eleştirilirken bazı ülkelere destek verildiğini belirtti.

Begum, "Kendi kaderini tayin etme hakkı bazıları için konuşuluyor, herkes için değil. Küresel insanlığın en kötü yılını geride bıraktık." değerlendirmesini yaptı.

Yürüyüşün organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası, İsrail'in Gazze saldırılarının 1. yılında yapılan eyleme 300 bin kişiden fazla göstericinin katıldığını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Gazze İçin Büyük Yürüyüş - Son Dakika

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