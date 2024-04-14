İngiltere, İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarını çağırdı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e hava saldırısının ardından İran'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mehdi Hüseyin Matin'i Bakanlığa çağırdı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İran'ın, İsrail'e yönelik hava saldırısının yanı sıra Ürdün ve Irak'ın hava sahalarını ihlal etmesini en güçlü şekilde kınadı.
Cameron, Matin'e, Orta Doğu'da büyük gerilimin yaşandığı bu dönemde, İran tarafından gerçekleştirilen bu saldırının, son derece tehlikeli olduğunu aktardı.
İran'ın dün el koyduğu Portekiz bandrallı "MSC Aries" adlı gemi ve mürettebatının derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunan Cameron, İranlı yetkililerin, pervasız ve hukuksuz davranışlarını durdurmak ve gerilimi düşürmek için anlamlı ve acil adımlar atması gerektiğini bildirdi.
İran da İngiliz Büyükelçiyi Bakanlığa çağırmıştı
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'in "İsrail'in İran aleyhine girişimleri karşısındaki tutumlarına tepki olarak" Bakanlığına çağrıldığı bildirilmişti.
Açıklamada, İsrail'in İran aleyhine girişimleri ve Suriye'deki konsolosluğuna yönelik saldırısı hatırlatılarak, ülkelerinin, İsrail'in bu girişimleri karşısında sorumsuzca tutum sergilediği iletilmişti.
Ayrıca, İran'ın İsrail'e dünkü saldırısının Birleşmiş Milletler (BM) kuralları çerçevesinde meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği kaydedilmişti.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuş, İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini duyurmuştu.
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