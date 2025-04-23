İngiltere Parlamentosu'nda Gergin İsrail Tartışması

İngiltere Parlamentosundaki milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İsrail İçin İngiliz Avukatlar (UKLFI) Başkanı Natasha Hausdorff'un İsrail'in Gazze'deki eylemlerini desteklemesine tepki gösteren Parlamento Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Emily Thornberry, "Gerçeklikten kopmuş." ifadelerini kullandı.

İngiltere Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesindeki İsrail- Filistin konulu oturumda soruları yanıtlayan İngiltere'de İsrail haklarını savunan hukukçulardan UKLFI Başkanı Hausdorff ile komite üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

Hausdorff ile komite üyeleri arasında gerginlik, Komite Başkanı Thornberry'nin "Filistin için pozitif bir gelecek ne demek?" sorusuyla başladı.

Thornberry, sık sık Hausdorff'un soruya yanıt vermediğini belirterek, soruyu yineledi. Hausdorff, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinliler için pozitif bir geleceğin ancak iki bölgedeki Filistinli yönetimlerin ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşeceğini savundu.

Hausdorff, Ramallah'ta Filistinlilerin başlattığı start-up projelerine değinerek, bu girişimcilerin Filistinli bir orta sınıf yaratacağını ve kendi yönetimlerinden hesap soracağını söyledi.

Thornberry bu soru üzerine, "Halk benim sorularıma nasıl karşılık verdiğinizi görecek ve cevap verip vermediğinize kendileri karar verecek." dedi.

İşgali, "Bir ülke kendi topraklarını işgal edemez" sözleriyle savundu

Thornberry'nin, "İsrail'in hükümetine göre İsrail, Ürdün nehrinden başlayıp Akdeniz'de mi sona eriyor?" diye sorması üzerine Hausdorff, "İsrail hükümetini temsil etmiyorum ama uluslararası hukuka göre yanıt verebilirim." cevabını verdi.

Buna karşılık Thornberry, "İsrail'in uymadığı uluslararası hukuk." derken Hausdorff, "Bu doğru değil." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini, "Bir ülke kendi topraklarını işgal edemez." sözleriyle reddeden Hausdorff, İsrail'e girişi yasaklanan milletvekili Abtisam Mohamed'in Filistinlilerin bir devlete sahip olmayı hak edip etmediğine yönelik sorusuna ise "Uluslararası hukuka göre hayır." şeklinde yanıt verdi.

Hausdorff, sivil can kayıplarıyla sonuçlanan Gazze'deki İsrail saldırılarına ilişkin soruları da yanıtladı.

İsrail'in "askeri avantaj sağlama şansı" olan durumlarda sivillerin de bulunduğu noktaları uluslararası hukuk çerçevesinde hedef aldığını anlatan Hausdorff, "İngiltere ve ABD, sık sık İsrail'in uluslararası insancıl hukuka yaklaşımıyla ilgili endişelerinin olmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Thornberry, bu açıklamaya, "Hayır, hayır, hayır, hayır. Bu çok olağanüstü bir iddia. Ne söylediğinize dikkat edin. Bu soruya doğru ve dikkatli şekilde yanıt verin." sözleriyle tepki gösterdi.

Hausdorff, İngiltere'nin İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal etme riski karşısında aldığı silah satış yasağını hatırlatan Thornberry'ye, "Bu politik bir karardı, hukuki değildi." cevabını verdi.

"Gerçeklikten kopmuş"

İsrail'in sivilleri hedef almadığını, bu nedenle sivil kayıplara ilişkin sayıları bulunmadığını iddia eden Hausdorff, sivil can kaybı ile Hamas savaşçısı can kaybı oranının 1'e karşılık 1 olduğunu öne sürdü.

Hausdorff, İsrail'in uluslararası hukuku yüksek standartlarda uyguladığını da belirtirken, komite üyesi Alex Ballinger, "Bu bence şok edici bir iddia." açıklamasını yaptı.

Ballinger, Hausdorff'a İsrail'in Gazze'ye giren yardımları engellemesini sordu. Hausdorff, "İsrail, operasyonların başından ateşkese kadar olan süreçte uluslararası yardımların yalnıza yüzde 1,1'ini geri çevirdi." dedi.

Komite Başkanı Thornberry, yardımlarla ilgili açıklama yapan Hausdorff'a, "Size sorulan soruya yanıt verin. Gazze'ye yardımların girmemesiyle ilgili soru soruldu ama siz bambaşka bir tarihten bahsediyorsunuz." karşılığını verdi.

Hausdorff, ateşkes döneminde bölgeye aylarca yetecek kadar yardım malzemesi girdiğini belirterek, "Hamas'a baskı yapmak için geçici bir süre yardımlar durduruldu. Çünkü Hamas bu yardımlara el koyup satıyor ve kendi savaş mekanizmasını besliyor. Yardımların durdurulma sebebi bu. Çünkü sivillere ateşkes döneminde yeterli yardım ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in aksini belirten raporlarının da yanlış olduğunu savunan Hausdorff, insanların yiyeceğe ulaşamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu öne sürdü.

Hausdorff, İsrail'i eleştiren İngiltere gibi ülkelerin Hamas'ı cesaretlendirdiğini söylerken, Thornberry'nin fısıltıyla, "Gerçeklikten kopmuş. Olağanüstü." dediği duyuldu.