İnşaat işçisi düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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İnşaat işçisi düşerek hayatını kaybetti

İnşaat işçisi düşerek hayatını kaybetti
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir inşaatta çalışan 52 yaşındaki O.T., yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde çalıştığı inşaatın 1'inci katından düşerek yaralanan O.T. (52), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Cengiz Topel Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan O.T., henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan O.T., ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen O.T., burada hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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