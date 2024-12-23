İnşaatta İş Cinayetleri Sürekleniyor - Son Dakika
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İnşaatta İş Cinayetleri Sürekleniyor

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EMEP Milletvekili Bayhan, inşaat sektöründe iş cinayetlerine dikkat çekerek davaların açılmadığını belirtti.

23.12.2024 17:55
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(TBMM) - EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Manisa'da Mitsubishi'ye ait bir fabrika inşaatında Ali Baba Gökalp ve Zülfü Yıldız'ın yaşamını yitirmesine ilişkin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, " Türkiye'de en çok iş cinayetlerinin yaşandığı iş kolu olarak inşaat sektörü geliyor. Bu işçi kardeşlerimiz yaşamını yitirdikten sonra yani aradan geçen 11 aylık süreçte sorumlulara herhangi bir dava açılmadığını görüyoruz" dedi.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Mitsubishi'ye ait bir fabrika inşaatında yaşanan iş cinayetinde hayatını yitiren Ali Baba Gökalp ve Zülfü Yıldız'ın yakınlarıyla birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bayhan, şunları söyledi:

"Çok çarpıcı bir iş cinayet gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Türkiye'de iş cinayetleri her geçen gün büyüyen ve kanayan bir yara olmaya devam ediyor. Bugün fabrikalarda egemen olan sömürü ve sermaye terörü düzeninin çarpıcı bir anatomisi var karşımızda. Ali ve Zülfü yaklaşık iki aydır o iş yerinde çalışıyorlar. İşe gittikleri gün yüksek taşıyıcının üzerinde panel döşüyorlar ve orada geçici kaynak yapıyorlar. İşi yaptıkları yerin tam altında bir elyaf yığını var. Kaynak esnasında düşen kıvılcımlarla bir yangın ortaya çıkıyor. Alarma basıyorlar, çağrıda bulunuyorlar ama ne yazık ki hiçbir iş güvenliği tedbiri, işçi sağlığı, iş güvenliği tedbiri alınmadığı ve hiçbir denetim olmadığı için o yangında seslerini de duyuramıyorlar.

Dolayısıyla başından sonuna bir iş cinayetinin nasıl yaşandığının altında aslında tamamen keyfiyete, sorumsuzluğa, denetimsizliğe, işin yetiştirilmesi üzerine kurulmuş ve işçilerin adeta ölüsüyle dirisiyle herhangi bir kıymetinin değerinin olmadığını görüyoruz. İşçilerin oradaki makineler kadar bile bir kıymetinin olmadığı bir çalışma düzenine tanıklık ediyoruz. Biz sömürü düzenine tanıklık ediyoruz. Türkiye'de en çok iş cinayetlerinin yaşandığı iş kolu olarak inşaat sektörü geliyor. İş kazalarının en çok yaşandığı iş kolu olarak da inşaat sektörü geliyor. Bu işçi kardeşlerimiz yaşamını yitirdikten sonra yani aradan geçen 11 aylık süreçte sorumlulara herhangi bir dava açılmadığını görüyoruz."

İnşaatta İş Cinayetleri Sürekleniyor
Kaynak: ANKA

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