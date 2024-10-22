Interpol Aradığı Organ Kaçakçısı Türkiye'de - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Interpol Aradığı Organ Kaçakçısı Türkiye'de

Boris Wolfman, yedi yıldır Türkiye'de yaşayan İsrailli organ kaçakçısı, Meclis gündemine getirildi.

22.10.2024 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı İsrailli organ kaçakçısı Boris Wolfman'ın yedi yıldır Türkiye'de yaşadığının ortaya çıkmasını Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a; "İsrail ve Arnavutluk'ta hakkında gözaltı kararı çıkmış ve İnterpol kırmızı bülteni ile aranan bir şahıs, ülkemizde nasıl serbestçe ticari faaliyetlerine devam ediyor" diye sordu.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı İsrailli organ kaçakçısı Türkiye'den çıktı. Yedi yıldır Türkiye'de yaşayan Boris Wolfman, sağlık dahil pek çok alanda faaliyet gösteriyor. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı İsrailli organ kaçakçısını Meclis gündemine taşıdı. Demir, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Demir,  Tunç'a "İnterpol kırmızı bülteni ile 'organ ticareti ve kasti insan ölümüne sebebiyet vermek' suçlamalarından aranan İsrail vatandaşı Boris Wolfman'ın 2017 yılından bu yana Türkiye'de yaşadığı iddiası doğru mudur? Bu iddialar doğru ise Boris Wolfman'ın yargılaması ülkemizde devam etmekte midir? İsrailli organ kaçakçısı hangi gerekçe ile serbest bırakılmıştır" sorularını yöneltti.

CHP'li Demir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu şahıs 2016 yılında ülkemizde tutuklandıktan sonra ne hikmetse delil yetersizliğinden serbest bırakılmış. Boris Wolfman'ın, 9 Kasım 2018 tarihinde Özkan Çelik isimli kişi üzerine, aralarında sağlık turizminin de bulunduğu, yaş ve kuru meyve alım satımından, demir ve çelik ihracatına kadar pek çok faaliyet alanı bulunan Royal İnnovasyon adında bir şirket kurmuş. Hatta bu şirketten iktidara yakın basında övgülerle bahsedilmiş. Arnavutluk güvenlik güçleri de şahıs hakkında hazırladığı raporda, sağlık turizmi adı altında Arnavutluk'ta yaşayan göçmen ve yoksulları, Hindistan ve Sri Lanka'ya götürdüğü ve bu ülkelerde yoksulların böbreklerini varlıklı hastalara binlerce euro karşılığında sattığını tespit etmiş. Belki de ülkemizde kurduğu şirkette bu organ kaçakçılığı ve kara para trafiğinin bir uzantısıdır. Bu ihtimaller detaylı olarak araştırılmadan nasıl oluyor da bu şahıs özgürce dolaşabiliyor? Yenidoğan çetesi skandalları ortada. Bu ve benzeri birçok çete sağlık alanında insanların canıyla oynuyor. Bu durum hafife alınacak bir konu değil."

Demir, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle organ mafyası iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi verdi. Demir, Bakan Tunç'a şu soruları yöneltti:

"İnterpol kırmızı bülteni ile 'organ ticareti ve kasti insan ölümüne sebebiyet vermek' suçlamalarından aranan İsrail vatandaşı Boris Wolfman'ın 2017 yılından bu yana Türkiye'de yaşadığı iddiası doğru mudur?

Bu iddialar doğru ise Boris Wolfman'ın yargılaması ülkemizde devam etmekte midir? İsrailli organ kaçakçısı hangi gerekçe ile serbest bırakılmıştır?

Boris Wolfman'ın serbest bırakıldıktan sonra gittiği Arnavutluk'ta hakkında düzenlenen raporlar, Arnavutluk tarafından Türk makamlarına iletilmiş midir? Rapor Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ulaştıysa bu konuda ne gibi işlemler yapılmıştır?

İsrail ve Arnavutluk'ta hakkında gözaltı kararı çıkmış ve İnterpol kırmızı bülteni ile aranan bir şahıs, ülkemizde nasıl serbestçe ticari faaliyetlerine devam edebilmektedir?

9 Kasım 2018 tarihinde Boris Wolfman tarafından Özkan Çelik isimli şahıs üzerine İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı Royal İnnovative isimli bir şirket kurulmuştur. Bu şirketin Arnavutluk ve Rusya arasındaki organ kaçakçılığından sağlanan kara para trafiği ile bir bağlantısı var mıdır?"

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Milletvekili, Deniz Demir, Politika, Türkiye, Sağlık, Güncel, İsrail, Ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Interpol Aradığı Organ Kaçakçısı Türkiye'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:57:14. #1.13#
SON DAKİKA: Interpol Aradığı Organ Kaçakçısı Türkiye'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.