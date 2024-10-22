Interpol Aradığı Organ Kaçakçısı Türkiye'de

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(ANKARA) - Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı İsrailli organ kaçakçısı Boris Wolfman'ın yedi yıldır Türkiye'de yaşadığının ortaya çıkmasını Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a; "İsrail ve Arnavutluk'ta hakkında gözaltı kararı çıkmış ve İnterpol kırmızı bülteni ile aranan bir şahıs, ülkemizde nasıl serbestçe ticari faaliyetlerine devam ediyor" diye sordu.

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı İsrailli organ kaçakçısı Türkiye'den çıktı. Yedi yıldır Türkiye'de yaşayan Boris Wolfman, sağlık dahil pek çok alanda faaliyet gösteriyor. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı İsrailli organ kaçakçısını Meclis gündemine taşıdı. Demir, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Demir, Tunç'a "İnterpol kırmızı bülteni ile 'organ ticareti ve kasti insan ölümüne sebebiyet vermek' suçlamalarından aranan İsrail vatandaşı Boris Wolfman'ın 2017 yılından bu yana Türkiye'de yaşadığı iddiası doğru mudur? Bu iddialar doğru ise Boris Wolfman'ın yargılaması ülkemizde devam etmekte midir? İsrailli organ kaçakçısı hangi gerekçe ile serbest bırakılmıştır" sorularını yöneltti.

CHP'li Demir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu şahıs 2016 yılında ülkemizde tutuklandıktan sonra ne hikmetse delil yetersizliğinden serbest bırakılmış. Boris Wolfman'ın, 9 Kasım 2018 tarihinde Özkan Çelik isimli kişi üzerine, aralarında sağlık turizminin de bulunduğu, yaş ve kuru meyve alım satımından, demir ve çelik ihracatına kadar pek çok faaliyet alanı bulunan Royal İnnovasyon adında bir şirket kurmuş. Hatta bu şirketten iktidara yakın basında övgülerle bahsedilmiş. Arnavutluk güvenlik güçleri de şahıs hakkında hazırladığı raporda, sağlık turizmi adı altında Arnavutluk'ta yaşayan göçmen ve yoksulları, Hindistan ve Sri Lanka'ya götürdüğü ve bu ülkelerde yoksulların böbreklerini varlıklı hastalara binlerce euro karşılığında sattığını tespit etmiş. Belki de ülkemizde kurduğu şirkette bu organ kaçakçılığı ve kara para trafiğinin bir uzantısıdır. Bu ihtimaller detaylı olarak araştırılmadan nasıl oluyor da bu şahıs özgürce dolaşabiliyor? Yenidoğan çetesi skandalları ortada. Bu ve benzeri birçok çete sağlık alanında insanların canıyla oynuyor. Bu durum hafife alınacak bir konu değil."

Demir, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle organ mafyası iddialarına ilişkin yazılı soru önergesi verdi. Demir, Bakan Tunç'a şu soruları yöneltti:

"İnterpol kırmızı bülteni ile 'organ ticareti ve kasti insan ölümüne sebebiyet vermek' suçlamalarından aranan İsrail vatandaşı Boris Wolfman'ın 2017 yılından bu yana Türkiye'de yaşadığı iddiası doğru mudur?

Bu iddialar doğru ise Boris Wolfman'ın yargılaması ülkemizde devam etmekte midir? İsrailli organ kaçakçısı hangi gerekçe ile serbest bırakılmıştır?

Boris Wolfman'ın serbest bırakıldıktan sonra gittiği Arnavutluk'ta hakkında düzenlenen raporlar, Arnavutluk tarafından Türk makamlarına iletilmiş midir? Rapor Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ulaştıysa bu konuda ne gibi işlemler yapılmıştır?

İsrail ve Arnavutluk'ta hakkında gözaltı kararı çıkmış ve İnterpol kırmızı bülteni ile aranan bir şahıs, ülkemizde nasıl serbestçe ticari faaliyetlerine devam edebilmektedir?

9 Kasım 2018 tarihinde Boris Wolfman tarafından Özkan Çelik isimli şahıs üzerine İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı Royal İnnovative isimli bir şirket kurulmuştur. Bu şirketin Arnavutluk ve Rusya arasındaki organ kaçakçılığından sağlanan kara para trafiği ile bir bağlantısı var mıdır?"