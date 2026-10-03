İntihara teşvik davasında gerekçe açıklandı, Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis verildi - Son Dakika
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İntihara teşvik davasında gerekçe açıklandı, Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis verildi

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İntihara teşvik davasında gerekçe açıklandı, Ümitcan Uygun\'a 4 yıl hapis verildi
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Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, intihara teşvik suçundan sanık Ümitcan Uygun'a verilen 4 yıl hapis cezasının gerekçesini açıkladı. Kararda sanığın kadında intihar fikri oluşturup bu kararı güçlendirdiği belirtildi; Uygun 'eziyet etme' suçundan beraat etti.

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'a "intihara teşvik etme, intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan verilen 4 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesindeki ikamette Sema Esen'in ölü olarak bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

SAVUNMASINDA MESAJLARI CİDDİYE ALMADIĞINI SÖYLEDİ

Gerekçeli kararda ifadesine yer verilen Ümitcan Uygun'un, maktulün erkek arkadaşı olduğunu, olaydan önceki gün akşam görüştüklerini, Esen'i eve bıraktığını ve arkadaşı M.C.Ç'nin yanına gittiğini söylediği belirtildi.

Uygun'un beyanında, Sema Esen'in, kendisinin M.C.Ç'yle arkadaşlık yapmasını istememesi sebebiyle eve gelmesi için mesaj yolladığını, son mesajlarında veda eden ifadeleri olduğunu ancak hem alkollü olması hem de kendisine bir şey yapacağına inanmadığı için ciddiye almadığını belirttiği aktarıldı.

Uygun'un, sabah uyanınca mesajları tekrar okuduğunu, Esen'i telefonla arayıp cevap alamaması üzerine arkadaşı B.G'yi, Esen'in evine gitmesi için yönlendirdiğini söylediği kaydedildi.

Arkadaşlarının kapıyı çilingirle açtıklarını ve Esen'in evde yatar vaziyette bulunduğunu ilettiklerini beyan eden Uygun'un, bunun üzerine hemen olay yerine gittiğini, 112 ekiplerinin ve polisin geldiğini gördüğünü, Esen'in gönderdiği mesajların incelenmesi için telefonunu kendi rızasıyla teslim ettiğini söylediği belirtildi.

Gerekçeli kararda, olay yeri tespitlerine göre, Sema Esen'in bornoz kemerinin iki ucunun kapının arkasına sıkıştırılarak kıstırıldığı ve kapı açıldığı zaman Sema Esen'in yere düştüğü ancak ölümüne ilişkin gerçeğin tespiti için sistematik otopsi yapılmasının gerektiği kaydedildi.

Adli tıp raporuna yer verilen gerekçeli kararda, cesedin bulunduğu ortam, olay yeri inceleme bulguları, otopsisinde tespit edilen bulgular dikkate alındığında kişinin ölümüne neden olan fiilinin kendisi tarafından yapılmasının mümkün olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Tanık beyanları, kamera kayıtları ve bilirkişi raporlarının yer aldığı gerekçeli kararda, Sema Esen'in olay tarihinde cinayet sonucu öldürüldüğüne dair delil bulunmadığından sanık hakkında kamu davasının "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan açıldığı belirtildi.

AKLINDA OLMAYAN İNTİHAR FİKRİNİ OLUŞTURDU

Gerekçeli kararda, olay gecesi maktul ve sanık arasında geçen yazışmalarda sanığın maktul Esen'de intihar etme fikri oluşturduktan sonra bu isteği güçlendirip hayatına son vermesine sebebiyet verdiğinin açık olduğu kaydedilerek, şu tespitlere yer verildi:

"Konuşmanın devamında Esen'in yaşamına son vereceği şeklindeki attığı mesajlara rağmen sessiz kalarak intihar fikrini ölende oluşturup maksadına ulaştığı, sonuç olarak sanık tarafından ölüm konusunun açılması üzerine Esen'in de ölümü düşünmeye başladığı, özellikle olay gecesine ait taraflar arasında gerçekleşmiş olan yazışmalar, ekran görüntüleri ve tanık anlatımları birlikte değerlendirildiğinde sanığın eyleminin sübut bulduğu, Sema Esen'in aklında hiç var olmadığı halde intihar duygusu ve isteği oluşturduğu, sonrasında bilirkişi raporunda tespit edildiği üzere WhatsApp durum mesajında yaptığı paylaşımla sevgilisinden kurtulma arzusunu yinelediği ve bu şekilde Esen'i intihara teşvik edip, intihar kararı almasını sağlayarak, bu kararı eyleme geçirme fikrini kuvvetlendirmesine sebebiyet verdiği ve eylemi neticesinde intiharın gerçekleştiği anlaşılmakla sanığın atılı 'intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmiştir."

EZİYET SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Gerekçeli kararda ayrıca "eziyet etme" suçunun oluşabilmesi için aranan unsurların oluşmadığı ve taraflar arasında yaşandığı tespit edilen veya öne sürülen birbirinden bağımsız suçların başka nedenlerle oluşan kavgalar nedeniyle rastlantısal biçimde tekrarlanmasının eziyet suçunun oluşmasına yeterli olmadığı aktarılarak sanık Uygun'un üzerine atılı "eziyet etme" suçundan beraatına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Ümitcan UygunAleyna Çakır3. SayfaAdliyeGüncelAnkaraSuçSon Dakika

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