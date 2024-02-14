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İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik işlediği suçların "soykırım" olduğuna inanan Irak halkı, İsrail ürünlerini boykot etme çağrısı yaptı.

Başkent Bağdat'taki Iraklılar, İsrail ordusunun Gazze'de yaklaşık 5 aydır aralıksız devam eden saldırılarına tepkilerini dile getirdi.

AA muhabirine konuşan Iraklı Musa Ebu Muhammed, İsrail ordusunun Gazze'de yaptıklarının "soykırım suçu" olduğuna inandığını ifade ederek, İslam ülkeleri ve dünya kamuoyunun İsrail'in işlediği suçlar karışındaki tepkilerinin zayıf kaldığı eleştirisinde bulundu.

"İsrail, Gazze halkına soykırım uyguladı." diyen Ebu Muhammed, "Uygar olarak bilinen Batı ülkeleri bu saldırılara karşı koyabilirdi ama maalesef bunun için çaba göstermediler." diye konuştu.

Ebu Muhammed, İsrail mallarının tüm Orta Doğu'da güçlü ve etkili şekilde boykot edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bağdatlı Sare Settar da, "Filistin'de yapılanlar bir soykırımdır ve buna sessiz kalınmaması gerekiyor. İsrail'i destekleyen tüm ürünlerin boykot edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"ABD gibi ülkeler İsrail'i desteklediği sürece boykot yeterli olmayacak"

Iraklı insan hakları aktivisti Felah Berzenci, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suç ve katliamların yeni olmadığına işaret ederek, Tel Aviv'in 1948'den beri Filistin topraklarında genişleme ve halkı göçe zorlama politikası izlediğini söyledi.

Uluslararası ortak bir tepki ve yaptırım kararı alınmadığı sürece İsrail'in katliamlarına devam edeceğini belirten Barzanci, şunları kaydetti:

"Arap ve İslam ülkeleri ile dünya kamuoyu, İsrail'in Gazze ve diğer Filistin şehirlerinde sürdürdüğü kanlı saldırıları karşısında gerekli tutumu sergilemedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu suçlara karşısında insani görevini yerine getiremedi. İsrail ürünlerini boykot etmek önemlidir ama ABD gibi ülkeler İsrail'i desteklediği sürece malesef boykotlar yeterli olmayacak."

"Sivil yerleşim yerleri, hastane ve okullara saldırmak soykırımdan daha büyük bir suç"

Iraklı Gazeteci Ali Haşşan, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başından bu yana sadece siviller öldürüldü, soykırım başka ne şekilde olabilir acaba?" sözleriyle İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

"Sivil kadın, erkek, silah taşıyamayan gençler ve çocukların öldürüldüğü eylemler soykırımdır." ifadesini kullanan Haşşan, şöyle devam etti:

"Siyonistlerin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yaptığı kuşkusuz ki bir soykırımdır. Bu, Gazze'yi darmadağın etmek için çizilmiş bir plandır. Sivil yerleşim yerleri, hastane ve okullara rastgele saldırılar düzenlemek soykırımdan daha büyük bir savaş suçudur."

Boykotun İsrail'e karşı ekonomik savaş yürütmek için etkili bir seçenek olduğunu kaydeden Haşşan, "Arap ülkeleri birleşirse eğer dünyanın en büyük ekonomisine ve ordusuna sahip olabilirler. Boykot eylemleri sadece Irak'ı değil tüm Arap dünyasını kapsamalı. Boykot aynı zamanda İsrail'e karşı bir baskı aracı olabilir. İsrail'e karşı "Arap Tufanı" yapılmalı." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'de yaptığı şey ABD ve Batı ülkelerinin onayını almış bir soykırımdır

Iraklı siyasi analist Envar Musevi, ABD ve Batı ülkelerinin İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçlara ortak olduğunu söyledi.

"Siyonistlerin (İsrail) Gazze'de yaptığı şey ABD ve Batı ülkelerinin onayını almış bir soykırımdır." ifadesini kullanan Musevi, "Gazze'de yaşananlar insan hakları normlarına aykırıdır ve insanları yerinden etmek bir gasp eylemidir." diye konuştu.

Musevi, Birleşmiş Milletler ile tüm uluslararası kuruluşların İsrail'e karşı tutum alması gerektiğini, aksi takdirde bugün Gazze'de yaşananların yarın başka bir ülkede yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Iraklı analist, "Siyonist oluşumun insanlığı tehdit eden bir risk olduğunu anlayan herkes İsrail mallarını boykot etmeli ve bunu geçici değil, sürdürülebilir şekilde yapmalı." diye ekledi.