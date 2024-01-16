Irak, İran Büyükelçisini geri çağırdı

Irak hükümeti, İran'ın Erbil'e saldırısı sonrası Tahran Büyükelçisi'ni ülkeye geri çağırma kararı aldı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbil'de sivillerin ölümüne neden olan İran saldırısından dolayı Tahran Büyükelçisi Nasir Abdulmuhsin istişare için bakanlığa çağırıldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Maslahatgüzarına da protesto notası vermişti.

IKBY Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.