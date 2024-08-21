Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki İslami Hareket Partisi lideri: PKK kalkınmayı engelliyor

Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) İslami Hareket Partisi lideri İrfan Abdulaziz, terör örgütü PKK'nın bulunduğu bölgelerde kalkınmayı engellediğini söyledi.

Abdulaziz, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı ve yol açtığı sorunlarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Terör örgütünün IKBY yönetimi için geçmişte de sorun oluşturduğunu dile getiren Abdulaziz, "PKK, Kürt yönetimi için sorundur. PKK, bulunduğu bölgelerin kalkınmasını ve gelişmelerini engelliyor. Kandil'den Şerbajer ve Pencivin ilçelerine kadar varlar. Bu, bölgenin güvenliği için kötü bir durum. Özellikle içinden geçtiğimiz günler çok hassas. Gerginlik artar ve kontrolden çıkarsa Kerkük ve Süleymaniye de bundan nasibini alır. Böyle olursa başka bir güç durumdan istifa edip bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebilir." ifadelerini kullandı.

"Türkmen kardeşlerimiz ve Arapların bir bölümü ile KDP razı değil"

Abdulaziz, Irak ve IKBY hükümetlerinin, terör örgütü PKK'nın bulunduğu bölgelerde nüfuzlarını artırması gerektiğini kaydederek, bu şekilde hem halkın huzur içinde yaşayabileceği hem de bölgenin gelişim yoluna girebileceğini vurguladı.

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile terör örgütü PKK arasındaki işbirliği ve Süleymaniye Havalimanı'nın kapalı olmasıyla ilgili olarak da Abdulaziz, "Havalimanının komşulara karşı faaliyetlerde kullanılmayacağına dair güvence verilmesi için bir mekanizma kurulabilir." dedi.

Kerkük'te, KYB girişimleriyle, Türkmenler ile KDP ve bazı Arap meclis üyelerinin dışlanarak oluşturulan yerel yönetimle ortaya çıkan mevcut durumun da sorunlara yol açabileceğini vurgulayan Abdulaziz, "Türkmen kardeşlerimiz ve Arapların bir bölümüyle KDP durumdan razı değil. Rahatsızlıklar karışıklığa yol açabilir." diye konuştu.

İslami Hareket Partisi lideri Abdulaziz, "Bölgemiz son 2 haftadır Orta Doğu'nun en büyük sorun merkezlerinden biri haline geldi. (Hamas lideri İsmail) Heniyye'nin şehit edilmesi karışıklığa yol açtı. Filistin, Suriye, Lübnan, Irak ve İran'da halk diken üstünde. Büyük bir kaostan endişe ediliyor. Irak'ta durum iç açıcı değil. İran, İsrail'i kesin vuracağını söylüyor. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu da hapse girmemek için bölgeyi kan gölüne çevirmek istiyor. Karışıklık Lübnan, Irak, Kuveyt ve Ürdün'ü de etkileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.