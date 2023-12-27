Irak\'ta ABD Üslerine Saldırılar Artıyor

Irak'ta ABD güçlerinin bulunduğu askeri üslere yönelik İran destekli bazı Şii milis grupların saldırıları ve ABD'nin bu gruplara karşılık vermesi bölgedeki gerginliği arttırıyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de devam eden saldırıları, Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üslere yönelik saldırıların da artmasına yol açtı.

Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup, "Gazze'deki saldırılara yanıt olarak", ABD ve öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılarda bulunduğunu duyuruyor.

Bu çerçevede Anbar'daki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Erbil'deki Harir Hava Üssü, Bağdat'taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü defalarca bomba yüklü insansız hava araçları ile hedef alındı.

İran'a yakın milis gruplar tarafından 18 Ekim'den bu yana, ABD'nin Irak ve Suriye'de bulunan üslerine yaklaşık 100 İHA saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırılarda 60'tan fazla, ABD askerinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin milis gruplara karşı saldırıları

ABD ise Irak'taki askeri üslerine saldırıları gerekçe göstererek son bir ay içerisinde Irak'taki milis gruplara yönelik 3 saldırı gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Irak'ta koalisyon üssüne bomba yüklü İHA ile saldırı gerçekleştiren Babil vilayetindeki Kataib Hizbullah örgütüne ait 3 tesisin hedef alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, konuyla ilgili bilgilendirilen ABD Başkanı Joe Biden'ın 'mütekabil' saldırı emri verdiği de kaydedilmişti.

ABD'nin saldırısından hemen önce de 25 Aralık'ta Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD öncülüğündeki koalisyon üssüne bomba yüklü İHA ile saldırı gerçekleştirildiği duyurulmuştu.

Erbil Havalimanına yönelik saldırıda 2 ABD askeri ile bir servis görevlisinin yaralandığı aktarılmıştı.

ABD'nin saldırısını kınayan Irak hükümeti ise bu saldırıda 1 askerin öldüğü ve aralarında sivillerin de bulunduğu 18 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Açıklamada, ABD'nin saldırısının "açıkça düşmanca bir eylem" olduğu belirtilerek, " (Saldırı) ABD tarafıyla uzun vadeli güvenlik ve istikrarın sağlanması noktasında ortak çıkarların korunmasına hizmet etmez." ifadelerine yer verilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 4 Aralık'ta da Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında, "İHA saldırısı hazırlığındaki 5 militanın, meşru müdafaa amacıyla" öldürüldüğünü açıklamıştı.

Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup ise 5 üyesinin ABD saldırısında öldürüldüğünü belirterek, "ABD güçleri ülkeden çıkarılana kadar Amerikan hedeflerine saldırılarının devam edeceğini" duyurmuştu.

İran destekli Haşdi Şabi'den 22 Kasım'da yapılan açıklamada da ABD'nin Babil vilayetindeki Curf el-Sahar bölgesindeki saldırısında 8 Haşdi Şabi üyesinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Irak hükümeti de Haşdi Şabi üyelerinin öldürüldüğü ABD saldırısını "egemenlik ihlali" şeklinde nitelendirerek kınamış ve bunun "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu bildirmişti.